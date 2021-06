Producent gier komputerowych rozgości się w krakowskim biurowcu O3 Business Campus

Umowa najmu została podpisana na 5 lat.

Firma Teyon zajmie ok. 500 mkw. powierzchni biurowej.

Do grona najemców należącego do Henderson Park (70 proc. udziałów) oraz EPP (30 proc/) krakowskiego biurowca O3 Business Campus dołączył znany producent gier komputerowych – firma Teyon.

Umowa najmu została podpisana na 5 lat, a nowa siedziba Teyon zajmie blisko 500 m kw.



- Biuro w O3 Business Campus będzie naszą główną siedzibą i domem dla wciąż powiększających się dwóch zespołów deweloperskich. Jesteśmy podekscytowani zmianą adresu, a w szczególności oddaniem w ręce pracowników nowoczesnej powierzchni biurowej, która da nam jeszcze więcej możliwości rozwoju. Chcemy stworzyć komfortowe warunki pracy dla każdego i przestrzeń, sprzyjającą kreatywności i dzieleniu się wiedzą - mówi Michał Tatka, CEO Teyon.

W kwietniu biurowiec otrzymał certyfikat BREEAM.

- O3 Business Campus po raz kolejny pokazał, że jest miejscem sprzyjającym innowacyjnej pracy koncepcyjnej. Potencjał kreatywny nowego partnera i specyficzna branża, jaką reprezentuje, znakomicie wpasowują się w zróżnicowaną mozaikę naszych najemców. Teyon to firma działająca na wymagającym rynku japońskim, ale też rdzennie krakowska - a to oznacza, że O3 spełnia nie tylko najwyższe standardy powierzchni biurowej, ale też bardzo specyficzne wymagania lokalne – dodaje Sylwii Piechnik, Head of Office Leasing EPP