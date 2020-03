Programiści w nowej siedzibie

Firma Mobica zmieniła swoją siedzibę w Szczecinie i przeniosła się do budynku Posejdon. W transakcji najmu 1400 m kw. powierzchni biurowej doradzała firma Savills.

Mobica, międzynarodowa firma tworząca oprogramowanie, podjęła strategiczną decyzję o relokacji swojego oddziału w Szczecinie. Pozwoli to na dalszy rozwój firmy i zatrudnienie nowych pracowników. Umocni to również jej pozycję w województwie zachodniopomorskim, które staje się coraz atrakcyjniejszą lokalizacją dla biznesu i branży nowych technologii.

Przeprowadzka do nowej siedziby w wielofunkcyjnym projekcie Posejdon miała miejsce w lutym 2020 r.

- Posejdon to nowoczesny i funkcjonalny obiekt znajdujący się w samym sercu Szczecina. Był dla nas naturalnym wyborem, a nowe biuro zapewni naszym inżynierom znakomite warunki do pracy i rozwoju – mówi Michał Kaczmarek, Real Estate, Facilities and Procurement Manager w Mobica.

- Mobica rozwija się bardzo dynamicznie na polskim rynku. Powiększa swoje biura w naszym kraju i stawia na wysokiej jakości obiekty. Budynek Posejdon znacząco zwiększył zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Szczecinie, co z pewnością podniesie atrakcyjność miasta w oczach firm rozważających lokalizację swojego biznesu w tej części Polski - mówi Piotr Skuza, Associate i menadżer regionalny w dziale powierzchni biurowych w Savills.

Posejdon to kompleks typu mixed-use, na który składa się blisko 18 tys. m kw. powierzchni biurowej, 5000 m kw. powierzchni handlowo-usługowej oraz dwa hotele sieci Marriott - trzygwiazdkowy Moxy oraz czterogwiazdkowy Courtyard, które łącznie zaoferują 255 pokoi.