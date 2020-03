Projektanci statków wśród najemców 3T Office Park

Wartsila Polska wybrała 3T Office Park w Gdyni na lokalizację polskiego oddziału. W połowie 2021 roku, po oddaniu budynku do użytkowania, firma zajmie ok. 2,5 tys. mkw. powierzchni w jednej z trzech wież biurowca, w postaci dwóch pięter z możliwością wynajęcia dodatkowej powierzchni ok. 1,25 tys. mkw.

- Bardzo cieszę się z podpisania umowy z tak ważnym przedstawicielem branży morskiej. To potwierdza, że dla tego sektora Gdynia jest nie tyle atrakcyjnym, co wręcz naturalnym miejscem prowadzenia działalności. Zwłaszcza dla firm o skandynawskim rodowodzie – z uwagi na bliskość geograficzną i rozbudowaną siatkę połączeń lotniczych z Finlandią, Szwecją czy Norwegią. Warto podkreślić, że lotnisko w Gdańsku Rębiechowie jest oddalone jedynie o 20 minut jazdy pociągiem lub samochodem od naszej inwestycji – komentuje Sergiusz Gniadecki, inwestor biurowca, prezes zarządu 3T Office Park.

- Wartsila to firma działająca w obszarach bardzo specjalistycznych i wymaga nowoczesnego środowiska pracy. Wybór 3T Office Park powiązany był z potrzebą konsolidacji dwóch biur w jednym miejscu oraz dążeniem do zwiększenia komfortu dla pracowników. 3T Office Park rozwija już ugruntowaną dzielnicę biznesową Gdyni. Transakcja Wartsili to również przykład tego, że mimo obecnej, niestandardowej sytuacji nadal podejmowane są strategiczne decyzje w zakresie nieruchomości z uwagi na ich długofalowe znaczenie. Chciałbym podkreślić, że takich przykładów mamy więcej. Żyjemy w czasach, w których podejmowanie decyzji biznesowych, prowadzenie negocjacji czy też uzgadnianie projektów od co najmniej dekady odbywa się najczęściej na odległość – mówi Mariusz Wiśniewski, Director w CBRE.

Wartsila Polska jest trzecim potwierdzonym najemcą 3T Office Park. Na początku roku inwestor podpisał umowy z dwiema placówkami usługowymi: przedszkolem Mały Einstein i centrum medycznym Medicover.

Dwie linie biznesowe na dwóch piętrach 3T Office Park

Wartsila Polska to oddział Wärtsilä Corporation z siedzibą w Helsinkach. Oferuje kompleksowe rozwiązania dla branży morskiej i energetycznej – sprzedaż produktów, projektowanie oraz usługi serwisowe. Działalność w Gdyni pozwala firmie współpracować lokalnie z innymi podmiotami z sektorów Marine oraz Oil & Gas.

- Po sporządzeniu szczegółowego badania trójmiejskiego rynku, spośród 18 biur spełniających nasze wymogi, najciekawszą ofertą okazało się biuro w 3T Office Park. Decyzja była oparta o dwa kluczowe parametry. Pierwszy i najważniejszy to lokalizacja budynku. Braliśmy pod uwagę przede wszystkim oczekiwania pracowników związane z wygodnym dojazdem do biura – z obszaru Trójmiasta, ale również Rumii, Redy i Wejherowa. Drugim ważnym argumentem był najwyższy standard budynku spośród dostępnych biur w Trójmieście przy zachowaniu akceptowalnej ceny za metr kwadratowy – mówi Marek Wronka, Managing Director w Wartsila Polska Sp. z o.o.

Wynajęte przez Wartsila Polska biuro będzie dedykowane dwóm liniom biznesowym: projektowaniu statków oraz instalacji gazowych. Obydwa zespoły składają się w większości z inżynierów zaangażowanych w międzynarodowe projekty. Produkty, które Wartsila dostarcza dla sektora Marine, to technologie, wśród których jest rynkowym liderem.