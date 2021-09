Projekty fit-out w 13 biurowcach CPI z nowym zarządcą

CPI Property Group (CPIPG), inwestor działający w sektorze nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej i Niemczech, podpisał z firmą doradczą JLL umowy ramowe na kompleksowe usługi zarządzania projektami w 13 warszawskich biurowcach o łącznym GLA ok. 320 000 mkw. To kolejna współpraca obu firm

Za realizację przedsięwzięcia będzie odpowiadał Dział Zarządzania Projektami (JLL Project & Development Services).

W ramach zawartych umów eksperci JLL będą świadczyć usługi zarządzania projektami fit-out: od negocjacji z obecnymi i potencjalnymi najemcami, do przekazania w pełni wyposażonego biura. Firma będzie również rekomendowała wykonawców prac, kontrolowała koszty oraz pełniła nadzór nad realizacją projektu we wszystkich obszarach. Umowy ramowe pomiędzy CPI a JLL dotyczą warszawskich nieruchomości biurowych, takich jak Atrium Centrum, Atrium Plaza, Central Tower, Concept Tower, Equator I, Equator II, Equator IV, EUROCENTRUM, Green Corner, Moniuszki Tower, Oxford Tower, Prosta 69 oraz Warsaw Financial Center.

- Po podpisaniu umów ramowych z CPI nasz zespół zarządza w imieniu właścicieli projektami o łącznej powierzchni niemal 600 000 mkw. Doświadczenia wielu miesięcy pandemii spowodowały dalszy wzrost znaczenia odpowiedniego zaplanowania, projektowania i przygotowania biur zgodnie z nowymi oczekiwaniami najemców dotyczącymi m.in. funkcjonalności, bezpieczeństwa, komfortu pracowników, jak również rozwiązań technologicznych i ekologii. Synergia procesów i odpowiednie zarządzanie nimi to klucz do sprostania takim wyzwaniom. A my mamy tu bogate doświadczenie i silne kompetencje - mówi Artur Pakuła, Dyrektor Działu Zarządzania Projektami w JLL.

To kolejny przykład owocnej współpracy CPI z JLL – wcześniej w budynku Warsaw Financial Center JLL nadzorował projekty w obszarze fit-outu dla najemców, ale też kompleksowego remontu lobby głównego, kabin windowych oraz modernizacji systemu sterowania windami.

Zespół zarządzający projektami w JLL w Polsce tworzy 25 ekspertów z mocnym doświadczaniem i know-how w obszarach m.in. architektury, projektowania, inżynierii, zarządzania projektami. Współpracują z właścicielami nieruchomości ze wszystkich segmentów rynku, funduszami, deweloperami i najemcami reprezentującymi wiodące, międzynarodowe marki. W samym tylko sektorze biurowym dział P&DS, obsługuje właścicieli i zarządców obiektów o powierzchni ok. 600 tys. mkw.