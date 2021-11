Projekty mixed-use Cavatina Holding z wyróżnieniem European Property Awards

Dodano: 12 lis 2021 16:00

W ramach tegorocznej edycji European Property Awards powstający we Wrocławiu projekt Quorum został nagrodzony w kategorii Mixed-Use Development in Poland, a WiMa Widzewska Manufaktura w Łodzi – w kategorii Mixed-Use Architecture in Poland. Jest to kolejne międzynarodowe wyróżnienie przyznane zespołowi Cavatina Holding w ciągu ostatnich lat.