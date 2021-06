Projekty wielofunkcyjne czarnym koniem nieruchomości komercyjnych

Mimo braku optymalnych warunków, przewidujemy jednak utrzymanie się popularności projektów mixed-use – tłumaczy Tomasz Bojęć, partner w ThinkCo.

W Polsce dominują założenia o średniej skali (1,5-6 ha), które odpowiadają za 47 proc. realizacji mixed-use. Budynki hybrydowe i projekty małoskalowe stanowią 27 proc. inwestycji, a wielohektarowe kompleksy – 26 proc.

Jeżeli zapowiedziane już dzisiaj inwestycje wielofunkcyjne zostaną zrealizowane, między rokiem 2021 r. a 2024 r. ich liczba wzrośnie o niemal jedną trzecią.

Pierwszymi inwestycjami mixed-use w Polsce były obiekty o dominującej funkcji handlowej, w których inne elementy zyskiwały na tyle duże znaczenie, że projekty te określić można mianem wielofunkcyjnych.

Mixed-use nie zawsze jest rewitalizacją

Dobrymi przykładami są: Manufaktura w Łodzi lub Stary Browar w Poznaniu. Po nich zaczęły powstawać realizacje coraz śmielej łączące kilka istotnych funkcji, a prawdziwy przełom nastąpił po 2016 r. – od tego czasu w całym kraju przynajmniej częściowo zrealizowano 26 inwestycji wielofunkcyjnych.

Projekty mixed-use łączą dwa światy: ulice i galerie handlowe

Jak czytamy w raporcie ThinkCo „Wielofunkcyjne. Charakterystyka inwestycji mixed-use w Polsce i na świecie” w Polsce dominują założenia o średniej skali (1,5-6 ha), które odpowiadają za 47 proc. realizacji mixed-use. Budynki hybrydowe i projekty małoskalowe stanowią 27 proc. inwestycji, a wielohektarowe kompleksy – 26 proc. Specyficzne dla Europy, jak i naszego kraju, jest skoncentrowanie się na terenach postindustrialnych położonych w centrach dużych miast (59 proc.). Stąd częste – choć nie zawsze poprawnie – określanie inwestycji mixed-use mianem rewitalizacji. Popularność miejsc takich jak Hala Koszyki i Browary Warszawskie skupiła uwagę rynku nieruchomości, jednak ponad 40 proc. projektów zrealizowanych i planowanych w Polsce powstaje od zera.

ThinkCo „Wielofunkcyjne. Charakterystyka inwestycji mixed-use w Polsce i na świecie”.

PPP pomaga projektom mixed-use

W odróżnieniu od zachodniej części Europy, polskie samorządy pozostają mało aktywne we współtworzeniu lub inicjowaniu projektów mixed-use. Na rynku widoczne są jednak pierwsze zmiany i zwrot ku formule PPP. W ten sposób zrewitalizowane zostanie Dolne Miasto w Gdańsku oraz powstaną Famuły Poznańskiego w Łodzi.

– Istotnym problemem prawnym pozostaje brak tzw. własności warstwowej, ograniczający np. integracje terenów transportowych z innymi funkcjami, oraz niejasna sytuacja podatkowa inwestycji o funkcji mieszanej. Obecnie inwestorzy często muszą sami interpretować przepisy, co grozi potencjalnymi konfliktami. Mimo braku optymalnych warunków, przewidujemy jednak utrzymanie się popularności projektów mixed-use – tłumaczy Tomasz Bojęć, partner w ThinkCo.

Mapa projektów mixed-use

Jeżeli zapowiedziane już dzisiaj inwestycje zostaną zrealizowane, liczba inwestycji między 2021 r. a 2024 rokiem wzrośnie o niemal jedną trzecią.

W latach 2000 – 2021 ogłoszono 54 inwestycje. 21 inwestycji zostało zrealizowanych do końca 2021 r. Oto one: Browar Lubicz, Browary Warszawskie, Bulwary Książęce, Calisia One, Cavatina Hall, Centaurus, Centrum Praskie Koneser, Fabryka Norblina, Fabryka PZO, Hala Koszyki, Księcia Witolda 46, Manufaktura, Moje Miejsce, Ovo, Plac Unii, Rondo Wiatraczna, Sfera, Sky Tower, Stary Browar, The Warsaw Hub, Złote Tarasy.

Do końca 2021 r. zrealizowano 16 inwestycji częściowo (oddany minimum jeden etap). Są to: Bohema, Browary Wrocławskie, Cukrownia Żnin, Elektrownia Powiśle, Fuzja, Garnizon, Mieszkaj w Mieście, Monopolis, Nowy Rynek Poznań, OFF Piotrkowska Center, Port Praski, Renoma, Soho, Stocznia Cesarska, Varso, Waterfront.

W realizacji jest sześć projektów (niefunkcjonujących): Doki, Gdańsk FreeCity, Global Office Park, Kępa Parnicka, Quorum, Widzewska Manufaktura.

W przygotowaniu jest 11 projektów. Są to: Dolne Miasto, Famuły Poznańskiego, Gdynia Kielecka, Młode Miasto, Nowe Kabaty, Nowe Piątkowo, Nowy Wełnowiec, S8 Corner, Stara Rzeźnia, Towarowa 22, Wilanów Park.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.