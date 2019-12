Projekty wielofunkcyjne to przyszłość. W przeciągu 5 lat ich liczba ulegnie podwojeniu

– Dostępność atrakcyjnych działek inwestycyjnych w największych polskich miastach sukcesywnie spada, nasze potrzeby zakupowe rosną, podobnie jak oczekiwania w stosunku do miejsca pracy. Bez względu na to, czy rano przyjeżdżamy do biura, idziemy na kolację lub sprawdzamy nową kolekcję w naszym ulubionym sklepie, zależy nam na wygodzie, dobrych doświadczeniach, a najlepiej aby wszystkie te elementy były dostępne w jednej lokalizacji. To wszystko przekonuje deweloperów do inwestowania w projekty wielofunkcyjne. Według naszych danych, ostatnia dekada przyniosła prawie sześciokrotny wzrost powierzchni komercyjnej w ramach takich inwestycji. Tzw. obiekty mixed-use to aktualnie jeden z najważniejszych trendów kształtujących przestrzenie miejskie i kierunek rozwoju sektora nieruchomości w kolejnych latach – mówi Anna Wdowiak, starszy konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Handlowych, JLL.

Szczególnie dobrze widać to na stołecznym rynku, gdzie na Woli wyrasta jeden z najnowocześniejszych kompleksów wielofunkcyjnych w tej części Europy - The Warsaw HUB, który oprócz powierzchni biurowej będzie miał w ofercie również przestrzenie handlowo-usługowe, hotelowe oraz centrum konferencyjne. Z kolei na Powiślu w wielofunkcyjny obiekt zmienia się Elektrownia Powiśle. Inwestycja o powierzchni ok. 55 000 mkw. zaoferuje sklepy, biura, mieszkania, restauracje, szerokie portfolio usług oraz 4-gwiazdkowy butikowy hotel. Jej realizacja wpisuje się w bardzo popularny trend w Polsce – rewitalizację zabytkowych kompleksów z bogatą historią.

– Nieprzypadkowo termin „mixed-use” kojarzymy z trendem rewitalizacji. Według naszych szacunków, blisko połowa istniejących projektów tego typu to obiekty o walorach historycznych, które poddano gruntowanej modernizacji i przebudowie. Takie obiekty oferują genius loci – czyli specyficzną atmosferę, której nie da się łatwo wytworzyć w zupełnie nowych realizacjach, W czasach, w których deweloperzy starają się kreować atrakcyjne miejsca, a nie tylko dostarczać na rynek powierzchnie handlowe czy biurowe, jest to niewątpliwe unikalną wartością tego typu projektów – zwraca uwagę Jan Jakub Zombirt, dyrektor, Dział Doradztwa Strategicznego, JLL.