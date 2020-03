Projekty z kobiecym sznytem

Kobiecy sznyt - to wyróżnia fit-outowe realizacje biur dla firm takich jak TDK, Bauer czy DDB spośród setek innych projektów. Nad każdym z nich - od początku do końca - czuwały kobiety i, jak twierdzą same zainteresowane, praca w kobiecym gronie stanowiła w każdym z przypadków ogromną wartość dodaną. Co wyróżnia kobiece projekty spośród wielu innych?

- Na pewno współpraca i to na każdym etapie - mówi Agnieszka Król-Montoya, architekt Interbiuro Design&Fit-Out. - Od momentu pozyskania klienta, po przekazanie mu gotowego wnętrza, wszystkie osoby zaangażowane w projekt przechodziły przez cały proces razem.

- Kluczowa jest również komunikacja oraz bieżące reagowanie na potrzeby i zapytania inwestora - dodaje Elwira Sutkowska, Project Manager Interbiuro Design&Fit-Out. - Kobieca empatia i komunikatywność niewątpliwie ułatwia i przyspiesza osiągnięcie celu. A dobra komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna wpłynęły pozytywnie na jakość pracy.

W niemal każdym z wymienionych projektów, po obu stronach spotykały się kobiety - Już na wstępnym etapie ustaleń z inwestorem, do współpracy włączyła się architektka i Project Manager, dzięki czemu udało się wyeliminować wiele trudnych zagadnień już na etapie wstępnej współpracy - wspomina Magdalena Nowak, specjalista ds. klienta biznesowego Interbiuro Design&Fit-Out. - Dzięki temu długi proces przebiegał sprawniej, niż można było przewidywać.

Praca nad efektem finalnym aranżacji przestrzeni i odpowiedź na oczekiwania inwestorów zawsze wiąże się z wyzwaniami. - Nawet, gdy inwestor jest otwarty na dużą dowolność przy projektowaniu, podlegamy innym ograniczeniom takim jak np. budżet - mówi Agnieszka Król-Montoya. - Często projekty są wielokrotnie modyfikowane po to, by sprostać założeniom finansowym, a to z kolei wymaga dużej elastyczności i zrozumienia zarówno po stronie inwestora, jak i wykonawcy. W każdym z projektów - bez względu na poziom trudności i założenia budżetowe - kobiecy team sprawdził się w stu procentach. Wszystkie rozwiązania były ofertowane i projektowane w tym samym czasie po to, by uwzględnić jak najwięcej wytycznych jeszcze w fazie projektu budowlanego.

