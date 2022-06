Prokuratorzy w nowej siedzibie

Proces jego zasiedlania rozpocznie się prawdopodobnie już po wakacjach po odbiorach technicznych i inwestorskich. Przeniosą się tam dwie jednostki łódzkiej Prokuratury Rejonowej: Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej (wyprowadzi się z pomieszczeń wynajmowanych przy al. Kościuszki) oraz Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej znajdujący się obecnie w budynku Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego – łącznie ok. 75 osób.

Budynek wymagał sporo prac adaptacyjnych, by przekształcić go z funkcji dydaktycznych do potrzeb biurowych i szczególnych wymogów wymiaru sprawiedliwości. Powstały więc np. pomieszczenia dla osób doprowadzanych w celach procesowych, pokój okazań z weneckim lustrem i tajna kancelaria – informuje prokurator Krzysztof Bukowiecki, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi.