Promenady Business Park: Kryzys w branży najmu biurowego? Nie we Wrocławiu

Przełom roku 20/21 r. okazał się bardzo dobry dla wrocławskiego kompleksu Promenady Business Park, należącego do TRUDO Sp. z o.o. W ostatnich tygodniach zakończono renegocjacje z Qatar Airlines (1,7 tys. mkw.), a także zastrzegającym sobie poufność globalnym liderem branży fintech (660 mkw.). Zakończono także negocjacje z duńską firmą inżynieryjną DS Engeneering, która do zajmowanej aktualnie powierzchni dobrała dodatkowo ok. 200 mkw. W tym trudnym dla wynajmujących okresie udało się skomercjalizować także lokal gastronomiczny (ok. 500 mkw.), w którym zaraz po zniesieniu rządowych obostrzeń otwarta zostanie restauracja „Pomieszane”. Czy oznacza to, że wrocławska firma nie odczuwa skutków kryzysu dotykającego branżę?

Sytuacja na rynku lokalnym we Wrocławiu nie napawa optymizmem. Współczynnik podaży nowych powierzchni biurowych jest znaczny – na koniec III kwartału całkowita ilość oferowanej w tym mieście powierzchni przekroczyła 1.29 mln mkw, co lokuje ten rynek na trzecim miejscu w Polsce, zaraz po Warszawie i Krakowie. Według danych z raportu Knight Frank, absorpcja wynosi aktualnie 46 tys. mkw, co oznacza że podaż znacznie przekracza popyt rynku. Trend ten potwierdza stale rosnący współczynnik pustostanów – w kolejnych kwartałach tego roku wynosił on odpowiednio 11,8% (1Q20), 12,5% (2Q20), w trzecim kwartale osiągając rekordowy poziom 14,3% (tj. ok. 176 tys. mkw). Okazuje się jednak, że narastający kryzys nie dotyka wszystkich w równym stopniu.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznych wyników, zwłaszcza zaś z końcówki roku. – mówi Krzysztof Hołub, Prezes Zarządu TRUDO. – Rzecz jasna z niepokojem obserwujemy rozwój sytuacji, ale w tej chwili nie dostrzegamy jej negatywnego wpływu na rozwój spółki. Przeciwnie, jestem przeświadczony, że kryzys powoduje zmiany na rynku, których beneficjentem mogą stać się biurowce o parametrach podobnych do kompleksu wrocławskich Promenad Business Park, charakteryzujące się przede wszystkim rozsądną relacją jakości do ceny i dobrą lokalizacją.

Promenady Business Park, biurowiec ZITA

Najemcy szukają dziś przede wszystkim stabilnych, rozwojowych lokalizacji, o wysokim standardzie, umożliwiających dostosowywanie się do zmieniających się warunków, ale przede wszystkim dających możliwość stworzenia bezpiecznej i dogodnej przestrzeni dla powracających do biur pracowników.

- W naszych rozmowach z najemcami nieustannie powraca opinia, że model pracy zdalnej na dłuższą metę ma destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie zespołów, a także na samopoczucie pracowników – wyjaśnia Krzysztof Hołub. – Pracownicy chcą wracać do biurowców, oczekują jednak że będą mogli wykorzystać wyjazdy do pracy także do załatwienia innych życiowych potrzeb. Zależy im więc na sprawnej komunikacji, dostępności usług takich jak sklepy, placówki edukacyjne i medyczne, restauracje, piekarnie itd. Tego typu zrównoważonego środowiska pracy nie są w stanie zapewnić biurowce posadowione w centrum miasta czy też w ogromnych kompleksach o wyłącznie biznesowym przeznaczeniu. Obiekty takie jak Promenady, znajdujące się blisko centrum, lecz nie w jego bezpośrednich granicach, położone w sąsiedztwie osiedli mieszkalnych, a co za tym idzie szerokiego wyboru punktów usługowych, okazują się strzałem w dziesiątkę.