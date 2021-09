Property Forum 2021 za nami! Dziękujemy za udział!

Pełna sala gości w warszawskim hotelu Sheraton oraz kilkaset osób zgromadzonych przed ekranami komputerów – za nami XI edycja Property Forum 2021 – największego wydarzenia o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Było z nami ponad 1,3 tys. osób (ponad 650 osób na miejscu i blisko 700 online). To było prawdziwe święto nieruchomości, dające możliwość spotkania się na żywo, rozmów o rynku nieruchomości, wymiany opinii i ogłoszenia wyników konkursów Prime Property Prize 2021 i PropTech Festival 2021. Dziękujemy Państwu za udział w konferencji, a prelegentom za ich niezwykle cenne opinie! Zapraszamy do oglądania transmisji ze wszystkich z sesji na www.PropertyForum.pl!

Ostatni rok był bardzo ciekawym okresem na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Pełnym wyzwań, które przyniosły kolejne fale pandemii, ale też ważnych wydarzeń, których autorami byli szefowie firm deweloperskich, inwestycyjnych, sieci handlowych, czy firm doradczych. To właśnie oni podzielili się swoimi opiniami o rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych podczas Property Forum 2021.

Wnioski na temat perspektyw rozwoju sektora w Polsce przedstawiło blisko 100 osób: inwestorów i deweloperów, ekspertów, przedstawicieli instytucji finansowych, najemców oraz samorządowców, którym ogromnie dziękujemy za udział w wydarzeniu.

Wśród prelegentów konferencji byli m.in.: Hadley Dean, MDC², Przemysław Krych, Cornerstone Investment Management, Griffin Real Estate, Tomasz Buras, Savills Polska, Robert Dobrzycki, CEO, Panattoni Europe, Renata Kinde-Czyż, prezeska zarządu, Metro Properties, Katarzyną Zawodną-Bijoch, prezeska, CEO spółki biurowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Skanska, Hadley Dean, założyciel, MDC², Tomasz Trzósło, prezes zarządu, EPP.

Ostatni rok na rynku nieruchomości to czas trudny, ale niestracony. Każdy kryzys to zmiana, a zmiana to nowe możliwości, co rynek nieruchomości pokazał. Dowodem jest konkurs Prime Property Prize 2021 i PropTech Festival 2021 - w tym roku zainteresowanie plebiscytem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Otrzymaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń. Zwycięzców ogłosiliśmy podczas uroczystej Gali.

