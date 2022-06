Property Forum 2022 pod hasłem THE CHANGE

12. edycja Property Forum – największej konferencji biznesowej skierowanej do firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych w Polsce i regionie – odbędzie się w dniach 19-20 września 2022 r. w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem THE CHANGE.

Wojna w Ukrainie wstrząsnęła portfelem nieruchomości komercyjnych i wywołała dużą niepewność wśród inwestorów.

Jak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie, co budzi największe obawy?

Jakie nowe szanse pojawiły się przed rynkowymi graczami - o to zapytamy największych inwestorów, deweloperów, ekspertów z Polski i zagranicy, przedstawicieli banków i instytucji finansujących oraz samorządowców.

Property Forum 2022 da odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przygotować nieruchomościowy biznes na nową przyszłość i wyzwania geopolityczne, gospodarcze, społeczne, środowiskowe i technologiczne

Property Forum 2022 to dwa dni gorących dyskusji, prezentacje pokazujące najnowsze dane o rynku nieruchomości, wystąpienia liderów rynku, a także – jak co roku – wielki finał konkursów Prime Property Prize 2022 i PropTech Festival 2022.

Najważniejsze tematy Property Forum 2022:

THE CHANGE. Wyzwania rynku nieruchomości komercyjnych:

Bezpieczeństwo inwestycyjne.

Tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna w Ukrainie wpływa na decyzje inwestycyjne nieruchomościowych graczy – globalnych korporacji, firm produkcyjnych czy funduszy inwestycyjnych. Niepewność wśród inwestorów, przyjmujących strategię wait-and-see, jest jednym z najbardziej odczuwalnych dla rynku nieruchomości skutków rosyjskiej agresji. Jak w oczach inwestorów zmieniła się atrakcyjność inwestycyjna naszego kraju – czy zainwestowany kapitał jest bezpieczny? Koniec wojny, stabilne prawo, przewidywalne podatki, zachęty inwestycyjne – czego trzeba, by Polska wciąż była magnesem dla nowych inwestycji? Dług coraz droższy. Finansowanie nieruchomości.

Banki zachowują ostrożność przy finansowaniu nieruchomości komercyjnych. O kredyt na biurowiec trzeba się dziś bardziej postarać. Hotele i centra handlowe są bez szans? Magazyny nadal perłą w koronie, ale są wymagania. Jak zmienia się polityka instytucji finansujących nieruchomości? Czy wysoki koszt pieniądza spowoduje, że będzie mniej nowych inwestycji? Nieruchomości (nie) dają zarobić. Rentowność nieruchomościowego biznesu.

Dwucyfrowa inflacja, podwyżki stóp procentowych, wzrost kosztów materiałów budowlanych i robocizny, rosnące ceny energii… Jak ostatnie wydarzenia zmieniły rentowność inwestycji w nieruchomości? Silne magazyny; poturbowane hotele i centra handlowe; biurowce, które czekają na koniec pracy zdalnej oraz mieszkania, które gonią rekord za rekordem – które sektory są dziś w najlepszej sytuacji? Co przyciąga uwagę inwestorów?

THE CHANGE – FINANCE & LAW

Prawo w nieruchomościach. Nowe prawo, podatki, Polski Ład... Jak wpłyną na rynek nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych?

THE CHANGE – MARKET

Tereny inwestycyjne. Bitwa o bank ziemi. Deweloperzy odczuwają deficyt gruntów

PRS. Młody rynek dużych szans i jeszcze większych pułapek. Jak uniknąć błędów Berlina?

Mixed-use. Wiele funkcji, jeden adres. Mixed-use nabiera rozpędu

Handel. Parki handlowe rządzą

Centra handlowe na zakręcie. Kiedy odrobią straty po lockdownach?

Biurowce. Koniec boomu, początek stagnacji, czas zrównoważonego rozwoju

Hotele czekają na mocne odbicie w turystyce

Wyzwania Facility Managera

THE CHANGE – INVEST

Nowe otwarcie: onshoring

Nearshoring wrzuci szósty bieg w magazynach

THE CHANGE – HR

Biura. Community building na nowo

Rynek pracy. Lifelong employment odeszło w zapomnienie. Liczy się elastyczność

THE CHANGE – INNOVATION

Cykl prezentacji. Top 10 nowych projektów komercyjnych ostatniego roku

Propertydesign.pl zaprasza: Design w biurach

Proptech Festival 2022

Technologiczny wyścig trwa. Nieruchomości zbroją się w technologie, które ułatwiają pracę, dają bezpieczeństwo, a także są skuteczną drogą do dekarbonizacji. Zapraszamy na kolejną edycję konkursu i związane z nim dyskusje o technologiach na rynku nieruchomości.

THE CHANGE – ESG

ESG na rynku nieruchomości w Polsce. Raport ESG na rynku nieruchomości w Polsce

Property Forum to także finał dwóch prestiżowych konkursów

Prime Property Prize:

Zgłoś nominację w 11. edycji konkursu Prime Property Prize! Plebiscyt wyłania firmy oraz projekty, które w ostatnim roku miały największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyjnych, a także osobistości, których spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca br. Finał odbędzie się podczas wieczornej gali w czasie konferencji Property Forum.

Proptech Festival:

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu PropTech Festival 2022, który promuje najciekawsze rozwiązania technologiczne dla branży nieruchomości.

Do 30 czerwca 2022 r. czekamy na zgłoszenia innowacyjnych technologii dla biur, centrów handlowych, magazynów, hoteli czy inwestycji mieszkaniowych.

Zapraszamy do zapisania terminu wydarzenia w kalendarzu i do zobaczenia we wrześniu!

Rejestracja do udziału w Property Forum zostanie uruchomiona wkrótce.