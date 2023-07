Hasło przewodnie tegorocznej konferencji Property Forum „Property Investment. The Power of Polish Real Estate Market” skusiło wielu zagranicznych graczy, planujących zakupy w Polsce. Przedstawiamy ekspertów, którzy już potwierdzili swój udział.

Michael Klement, CEO, United Benefits Holding: Monitorujemy rynek PRS. Latami czekaliśmy aż ten sektor w Polsce wystartuje i widzimy, że dzieje się to teraz.

Viktorija Orkinė, Eika Asset Management: Na rynku pojawiają się okazje, ale dobre aktywa są zawsze cenne i niełatwe do zdobycia.

Marcell Mihályfi, MRICS, Partner, Head of Office Asset Management Adventum Group: Ofert nie brakuje. Mamy nadzieję zamknąć transakcje w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii jeszcze w tym roku.

Karolina Ballard, Asset Manager Garbe Industrial Real Estate Poland: Szukamy m.in. działek przy dużych ośrodkach miejskich i logistycznych.

James Fife, CEO LCP Properties Poland: Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tak ambitnego celu, jakim jest 1 mld euro wartości portfela naszych aktywów.

Podczas Property Forum 2023 zastanowimy się m.in. nad tym, kto i dlaczego kupuje nieruchomości komercyjne w Polsce.

PROPERTY FORUM 2023 - REJESTRACJA

W dniach 18-19 września 2023 roku w Warszawie, w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbędzie się XIII edycja konferencji Property Forum, na której spotykają się właściciele i szefowie największych firm z branży nieruchomości obecnych w Polsce, by dyskutować o najważniejszych kierunkach zmian w sektorze biurowców, magazynów, centrów handlowych, hoteli, mieszkań i PRS. Podczas wydarzenia zastanowimy się m.in. nad tym, kto i dlaczego kupuje nieruchomości komercyjne w Polsce.

Oni planują zakupy w Polsce

Myślą przewodnią tegorocznej edycji Property Forum jest siła polskiego rynku nieruchomości. Hasło: „Property Investment. The power of Polish Real Estate Market” skusiło wielu zagranicznych graczy, którzy planują zakupy w Polsce. Przedstawiamy ekspertów, którzy już potwierdzili swój udział w konferencji.

Michael Klement, United Benefits

United Benefits Holding jest niezależną grupą zapewniającą usługi na rynku nieruchomości. Wraz ze spółkami zależnymi Invester United Benefits (development), Ekazent (management) i Wealthcore (investment management) inicjuje, rozwija i realizuje inwestycje w nieruchomości w regionie DACH oraz w Polsce.

Grupa zarządza portfelem o wartości około 1,8 mld euro. W Polsce United Benefits zadebiutował akwizycją Silver Forum we Wrocławiu. Przyszłość nieruchomości spółka widzi w przekształceniach i modernizacji istniejących aktywów z silnym naciskiem na ESG. – Nasza grupa ma duże doświadczenie w zakresie taksonomii oraz ESG – tłumaczy Michael Klement, CEO United Benefits Holding.

Monitorujemy rynek PRS. Latami czekaliśmy, aż ten sektor w Polsce wystartuje i widzimy, że dzieje się to teraz – zapowiada Michael Klement, CEO United Benefits Holding.

Dalsze plany firmy koncentrują się nie tylko na biurowcach, ale także mieszkaniach.

– Monitorujemy rynek PRS. Latami czekaliśmy, aż ten sektor w Polsce wystartuje i widzimy, że dzieje się to teraz – zapowiada Michael Klement.

Viktorija Orkinė, Eika Asset Management

Eika Asset Management Polską interesowała się już od jakiegoś czasu, ale historycznie konkurencja była zbyt duża.

– Będąc relatywnie małym funduszem, nie byliśmy w stanie konkurować z inwestorami niemieckimi, czy austriackimi. Sytuacja się teraz zmieniła. Duzi gracze są gotowi poczekać i zobaczyć, jak potoczy się wojna – tłumaczy Viktorija Orkinė, CEO Eika Asset Management.

Będąc relatywnie małym funduszem, nie byliśmy w stanie konkurować z inwestorami niemieckimi, czy austriackimi. Sytuacja się teraz zmieniła. Duzi gracze są gotowi poczekać i zobaczyć, jak potoczy się wojna – tłumaczy Viktorija Orkinė, CEO Eika Asset Management.

Aktualnie fundusz prowadzi kilka negocjacji w sprawie nabycia budynków biurowych. Procesy są na różnych etapach – albo podpisanego listu intencyjnego lub procesu due diligence. W planach jest zamknięcie co najmniej dwóch transakcji.

– Ryzyko geopolityczne i obecne warunki finansowania banków wpływają na korekty cen, ale nie nazwałbym ich okazyjnymi. Powiedziałbym, że są one bardziej dostosowane do obecnej sytuacji – tłumaczy Viktorija Orkinė.

Zdaniem ekspertki, to jedyna szansa na osiągnięcie przez inwestorów pewnych zwrotów.

– Pojawiają się okazje, ale dobre aktywa są zawsze cenne i niełatwe do zdobycia – uważa Viktorija Orkinė, CEO Eika Asset Management.

Marcell Mihályfi, Adventum

Adventum Group od lat koncentruje się na zielonych inwestycjach na głównych rynkach CEE (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia), w których regulacje nadążają za potrzebą rentownych inwestycji zorientowanych na ESG. Grupa ma kilka akwizycji w przygotowaniu.

Jesteśmy jednym z najsilniejszych graczy w segmencie handlu detalicznego na Węgrzech i w Czechach. Być może rozwiniemy naszą ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - tłumaczy Marcell Mihályfi, MRICS, Partner, Head of Office Asset Management Adventum Group.

– Ofert nie brakuje. Mamy nadzieję zamknąć transakcje w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii jeszcze w tym roku – zapowiada Marcell Mihályfi, MRICS, Partner, Head of Office Asset Management Adventum Group.

Ostatnie trzy akwizycje należącego do Adventum funduszu Penta to: Sky Tower we Wrocławiu, portfel parków handlowych Tesco z 18 nieruchomościami na Węgrzech i w Czechach oraz Wola Retro w Warszawie.

Firma preferuje klasy aktywów, które są mniej poszukiwane przez inwestorów.

– Jesteśmy jednym z najsilniejszych graczy w segmencie handlu detalicznego na Węgrzech i w Czechach. Być może rozwiniemy naszą ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ uważamy ten segment za jeden z najlepszych pod względem stopy zwrotu, skorygowanej o ryzyko i odporność na spowolnienie gospodarcze – zapowiada Marcell Mihályfi.

James Fife, CEO LCP Properties Poland

LCP Properties, część brytyjskiej LCP Group, to jeden z czołowych inwestorów i deweloperów na polskim rynku parków handlowych. W Polsce działa od 2005 r. Posiada ponad 95 nieruchomości zlokalizowanych niemalże w każdym zakątku kraju.

- Mogę z dumą ogłosić, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tak ambitnego celu, jakim jest 1 mld euro wartości portfela naszych aktywów – zapowiada James Fife, CEO LCP Properties Poland.

– To ekscytujące, jak grupa LCP rozszerzyła swoją działalność na obszarze Polski. Ostatnie przejęcia pozwalają nam na umocnienie obecności naszych marek: M Park, M Emka i M Multipark w całym regionie, a kolejne inwestycje, które zostaną ukończone i oddane do użytku dla naszych klientów jeszcze w tym roku, ugruntują ich rozpoznawalność na krajowym rynku. Mogę z dumą ogłosić, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tak ambitnego celu, jakim jest 1 mld euro wartości portfela naszych aktywów – zapowiada James Fife, CEO LCP Properties Poland.

Karolina Ballard, Garbe

Garbe Industrial Real Estate jest spółką-córką Garbe, która powstała ponad 30 lat temu w Hamburgu. Garbe Industrial ma obecnie 16 lokalizacji w Niemczech i w Europie, zatrudniając ponad 280 pracowników. W Niemczech jest bezsprzecznym liderem w zakresie asset i investment management, jak i dewelopmentu.

Chcemy rozwijać portfel w Polsce, ale zachowując ostrożność inwestycyjną. Szukamy m.in. działek przy dużych ośrodkach miejskich i logistycznych - tłumaczy Karolina Ballard, Asset Manager Garbe Industrial Real Estate Poland.

Odział w Polsce został otwarty w trzecim kwartale 2021 r. - Chcemy rozwijać portfel w Polsce, ale zachowując ostrożność inwestycyjną. Szukamy m.in. działek przy dużych ośrodkach miejskich i logistycznych - tłumaczy Karolina Ballard, Asset Manager Garbe Industrial Real Estate Poland.

Ekspertka dodaje, że w Polsce nie brakuje interesujących ofert na rynku, natomiast nadal problematyczny jest brak stabilności na rynkach finansowych, co wpływa na brak pewności dotyczącej cen oraz płynności.

Gloria Röcher, Investment Manager, Deka Immobilien

Z DEKA Immobilien Investment GmbH związana od ponad pięciu lat. Odpowiada za inwestycje w hotele i logistykę.

Niemiecki fundusz Deka Immobilien jest częścią grupy Deka. Jako jeden z największych europejskich funduszy nieruchomości na świecie od ponad 50 lat tworzy trwałą wartość dodaną dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, najemców oraz partnerów biznesowych. Zatrudniając około 600 profesjonalistów, koncentruje się na klasach aktywów biurowych, handlowych, logistycznych i hotelowych.

Ieva Naščišonienė, Luxury Hotels Fund | Project manager, I Asset Management, UAB

Z branżą nieruchomości związana od prawie dwudziestu lat. Pracuje na rynkach międzynarodowych, takich jak Londyn, Singapur i Malezja. Zajmowała się nie tylko segmentem sprzedaży lub wynajmu w prestiżowych dzielnicach Londynu, takich jak Mayfair, Marylebone, Knightsbridge czy Holland Park, ale także poszukiwaniem nieruchomości inwestycyjnych i zarządzaniem portfelami profesjonalnych inwestorów. Sama aktywnie inwestuje w nieruchomości.

Uważam, że w dłuższej perspektywie jest to jeden z najbezpieczniejszych produktów inwestycyjnych - zapewnia.

Posiada doświadczenie nie tylko w segmencie nieruchomości mieszkaniowych, ale również w branży hotelarskiej.

- Pracując przy prestiżowych projektach w Londynie miałam okazję bardzo dokładnie przyjrzeć się zarówno estetycznemu pięknu tych obiektów, tworzonych przez najsłynniejszych światowych projektantów czy architektów, jak i biznesowemu podejściu zamożnych rodzin czy inwestorów z całego świata oraz zasadom i strategiom biznesowym tworzenia portfela inwestycji w nieruchomości - mówi.

Ieva Naščišonienė, Luxury Hotels Fund | Project manager, I Asset Management, UAB

Stanislav Kubáček, Heimstaden

Heimstaden jest wiodącą w Europe firmą działającą w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Grupa jest obecna w dziesięciu krajach: w Norwegii, Szwecji, Danii, Islandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Czechach oraz Polsce. Heimstaden dysponuje ok. 155 tys. mieszkań na wynajem o łącznej wartości ponad 30 mld euro. W Polsce firma ma w portfelu 683 lokale w Warszawie i Krakowie.

Heimstaden podczas Property Forum 2023 reprezentować będzie Stan Kubáček, Managing Director,Head of Investment Eastern Europe Heimstaden. Fot. Mat. prasowe.

Property Forum gromadzi tysiąc uczestników

Property Forum, organizowane jest przez Grupę PTWP, wydawcę m.in. serwisu Propertynews.pl – największego serwisu o rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce – to dwa dni inspirujących sesji tematycznych, ponad 100 wyjątkowych prelegentów z Polski i ze świata oraz finały branżowych konkursów Prime Property Prize – dla najlepszych nieruchomości i Proptech Festival – dla najlepszych technologii dla nieruchomości, a także wieczorna gala.

Co roku Property Forum gromadzi ok. tysiąc uczestników: największych inwestorów i deweloperów, cenionych ekspertów, przedstawicieli instytucji finansowych, najemców oraz polityków i samorządowców

Wydarzenie jest szeroko relacjonowane w mediach Grupy PTWP: propertynews.pl, wnp.pl, dlahandlu.pl, pulshr.pl, a także najważniejszych tytułach mediów ekonomicznych w Polsce.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl