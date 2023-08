Zbliża się Property Forum 2023. W czasie warszawskich spotkań 18-19 września będziemy rozmawiać o tym, co nowe, ciekawe i ważne na rynku nieruchomości. Zanim spotkamy się ze wszystkimi tegorocznymi panelistami, rozmawiamy z Martą Zawadzką, Yareal.

W ramach rozmów i spotkań sporą część uwagi poświęcimy m.in. rynkowi biurowemu.

O zmianach w życiu biur, dynamice rynku oraz wpływie zmian społecznych na ten sektor rozmawiamy z Martą Zawadzką, Yareal.

Zmiany w biurach

- Główną zmianą na rynku biurowym była pandemia - ocenia Marta Zawadzka. - Pokazała, że biznes nadal się toczy, możemy pracować zdanie, a pracownicy są zdyscyplinowani - dodała.

Według opinii ekspertki, zmiany w modelach pracy są konsekwencją pandemii i wejścia na rynek nowego pokolenia.

Nowe rozwiązania w biurach i dostosowanie ich do współczesnych potrzeb, generuje jednak koszty. - Pierwsze skojarzenie to: drogo - zauważa ekspertka. Dzisiejsze biura to nie jedynie ilość przestrzeni, ale i jakość wizualna, a zatem i jakość materiałów.

- Dziś często nie jesteśmy przydzieleni do jednego biurka, co w połączeniu z pracą hybrydową oznacza optymalizację powierzchni - mówi Marta Zawadzka i dodaje, że oznacza to czasami mniejsze zapotrzebowanie na wielkość przestrzeni.

Rynek biurowy

- Rynek biurowy w Europie został zamrożony przez pandemię, wojnę czy kursy walut. Dziś wszyscy czekamy w blokach startowych, żeby uzyskać odpowiednią cenę - ocenia ekspertka. - Jednocześnie wydłużyły się okresy najmu, średnio 5-7 lat, co uspakaja rynek.

Marta Zawadzka zwróciła także uwagę na kwestię dynamiki rewitalizacji starszych biurowców i szukania nielicznych już terenów pod inwestycje w nowych miastach. Rewitalizacje są na to częściową odpowiedzią, skoro można w ramach podstawowej struktury budynku stworzyć w nim nowoczesne wnętrza i funkcje.

Z ekspertką rozmawialiśmy także m.in. o skutkach demografii dla sektora.

