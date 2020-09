Property Forum: Cud nad Wisłą. Czy Polska znów będzie zieloną wyspą?

14 wrz 2020

Startuje jubileuszowa edycja konferencji Property Forum. To pierwsze tak duże spotkanie branży nieruchomości komercyjnych od czasy wybuchu pandemii koronawirusa, która wstrząsnęła światową gospodarką i nie pozostała bez wpływu na sytuację na rynku nieruchomości komercyjnych. Tylko w Europie w drugim kwartale 2020 wartość transakcji spadła o blisko 40 proc. Dane z polskiego rynku są jednak bardziej optymistyczne. Pierwsze półrocze przyniosło absolutny rekord w historii rynku inwestycyjnego w segmencie magazynowym. Dla sektora biurowego było to natomiast drugie najlepsze co do wartości transakcji sześć miesięcy w historii. Pomimo zawirowań spowodowanych przez COVID-19, całkowita wartość wolumenu transakcyjnego w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce w pierwszej połowie bieżącego roku była nawet wyższa od świetnego rezultatu uzyskanego w tym samym czasie w 2019 roku. Czy Polska znów będzie zieloną wyspą? Między innymi o tym będą dziś rozmawiać prelegenci sesji inaugurującej Property Forum 2020 (14-15 września, hotel Sheraton w Warszawie, www.propertyforum.pl).