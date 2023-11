Dla wielu inwestorów Śląsk jest na krótkiej liście lokalizacji wartych uwagi. Czy może też być topową miejscówką dla graczy chcących zadebiutować w regionie CEE? Zapytamy o to m.in. przedstawicieli biznesu i samorządu podczas Property Forum Śląsk.

W Katowicach działa 26 hoteli, w tym: jeden pięciogwiazdkowy, osiem - czterogwiazdkowych i dziewięć - trzygwiazdkowych.

W sektorze handlowym w Katowicach działa dziesięć galerii handlowych o łącznej powierzchni 349 tys. mkw.

Na rynku magazynowym Górnego Śląska całkowita istniejąca powierzchnia wynosi 4,6 mln mkw., a w budowie jest 700 tys. mkw.

Rynek biurowy Katowic tworzy 105 budynków klasy A/B+ oraz pięć w budowie.

PRS w Katowicach: 256 mieszkań: PFRN (145 lokali), GPP Group - 111. LifeSpot jest w trakcie realizacji przy ul. Paderewskiego, która powiększy zasoby PRS o 259 lokali.

O potencjale inwestycyjnym Katowic i Śląska będziemy rozmawiać podczas Property Forum Śląsk 26 stycznia 2024 r. Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym 4 Design Days.

Coraz częściej Katowice oceniane są nie jako 300-tysięczne miasto, ale przez pryzmat 2,3-milionowej stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która skupia 41 miast.

- Kapitałem jest nasz wspólny potencjał, a dzięki niemu wzmocniona przewaga konkurencyjna. Działając razem, mamy znacznie szerszą ofertę infrastrukturalną, mieszkaniową, naukową, badawczą i przemysłu czasu wolnego niż gdyby każde z naszych miast występowało samodzielnie. Wszyscy w GZM zdajemy sobie z tego sprawę i od samego początku określaliśmy naszą współpracę jako synergię potencjałów - tłumaczy tłumaczy Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

Śląsk na celowniku BSS

- Katowice, jako centralny punkt Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyciągają nowe projekty dobrą infrastrukturą transportową, nieustannie rozwijającym się zapleczem biurowym oraz intensywną aktywnością władz lokalnych, uczelni i stowarzyszeń biznesowych w budowaniu nowoczesnego ekosystemu przyszłości - uważa Marcin Fabianowicz, dyrektor Departamentu Inwestycji PAIH.

Doskonała lokalizacja, z własnym lotniskiem, siecią autostrad oraz węzłem kolejowym, łączącymi Katowice z Krakowem, Wrocławiem oraz Łodzią i Warszawą sprawia, że miasto jest często wybierane przez zarówno polskich, jak i zagranicznych inwestorów z sektora BSS.

W 134 centrach nowoczesnych usług dla biznesu działających w Katowicach i GZM, w których pracownicy operują w 30 językach, pracuje już prawie 32 tys. osób. Specjalizacją lokalizacji jest sektor IT.

W wielu zapytaniach Katowice pojawiają się na krótkiej liście lokalizacji. To także topowa lokacja preferowana przez część inwestorów, którzy chcą budować swoją obecność w regionie CEE - podkreśla Marcin Fabianowicz, dyrektor Departamentu Inwestycji PAIH.

Katowice stolicą startupów

Jak tłumaczy w najnowszym raporcie Pro Progressio „Focus on Katowice” prezydent Katowic Marcin Krupa, miasto od początku swojego istnienia było mieszanką pierwiastka lokalnego i obcego, szacunku do tradycji i odważnego spojrzenia w przyszłość. Dowodem na to są powstające licznie startupy.

- Staramy się rozwijać poprzez nowe inwestycje miejskie, a myśląc o nowym nie zapominamy o korzeniach, czego wyrazem jest udana rewitalizacja Strefy Kultury na terenie dawnej kopalni „Katowice”. Na jej wzór dajemy drugie życie dawnej kopalni „Wieczorek”, która po transformacji przeistoczy się w Dzielnicę Nowych Technologii wraz z Katowickim Hubem Gamingowo-Technologicznym - wylicza Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowickie nieruchomości w pigułce

Według wrześniowego raportu „Focus on Katowice 2023”, w Katowicach działa 26 hoteli, w tym: jeden pięciogwiazdkowy, osiem - czterogwiazdkowych i dziewięć -trzygwiazdkowych.

W sektorze handlowym działa dziesięć galerii handlowych o łącznej powierzchni 349 tys. mkw. Jeśli chodzi o rynek magazynowy Górnego Śląska to całkowita istniejąca powierzchnia magazynowa wynosi 4,6 mln mkw., a w budowie jest 700 tys. mkw. Na uwagę zasługuje również młoda i stale rosnąca tkanka biurowa miasta.

- Projekty biurowe realizowane są przez takie firmy, jak Cavatina, DL Invest czy TDJ Estate, to doskonałe przykłady nowoczesnej, ergonomicznej i nagradzanej certyfikatami jakości przestrzeni, z których korzystają zarówno średniej wielkości organizacje, jak i duże międzynarodowe korporacje - opisuje Wiktor Doktór, prezes zarządu Pro Progressio.

Całkowita istniejąca powierzchnia biur klasy A/B+ wynosi 725 800 mkw. W budowie jest 80 tys. mkw., a w planach - 200 tys. mkw. Liczba budynków biurowych klasy A/B+ to 105, a w budowie - pięć.

Jeśli chodzi o sektor PRS to - jak wynika z raportu PwC "Najem instytucjonalny. Po chwili oddechu czas na ambitne plany", Katowice do początku 2025 roku powinny zwiększyć swoje zasoby PRS dwukrotnie. W największym mieście Górnego Śląska swoje projekty posiada PFRN (145 lokali) oraz GPP Group (111 lokali). LifeSpot jest w trakcie realizacji inwestycji przy ul. Paderewskiego, która powiększy zasoby PRS o 259 lokali.

Agenda Property Forum Śląsk.

• Why Metropolia?

• Śląsk 4.0 – pomysł na przyszłość regionu



• What's up… Biura. Biurowa transformacja. Jak zmienił się rynek w Katowicach?

• What's up… Magazyny. Potężny boom na magazyny na Śląsku Dlaczego firmy chcą tu inwestować?

• What's up… Mieszkania. Ożywienie w mieszkaniówce. Deweloperzy aktualizują cele sprzedażowe. Jak jest na Śląsku?

• What's up… Mieszkania na wynajem. Do gry wkracza PRS. Czy zrobi karierę w Aglomeracji Katowickiej?

• What's up… Czy parki handlowe to hit?

• What's up… Hotele. Kondycja śląskich hoteli. Czy wróciła hossa?

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl