Property Forum Katowice: 10 years challenge na rynku nieruchomości

Nie tak dawno katowicka konurbacja były postrzegana w sposób bardzo stereotypowy - jako szare, postindustrialne miejsce na mapie Polski.

- Była to krzywdząca opinia, bowiem Katowice w 45 proc. są pokryte terenami zielonymi. Potrzeba było całkowitej zmiany funkcji terenów po kopalni Katowice, by odmienić wizerunek miejsca – mówił Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic. - Pojawił się popyt, któremu sprzyjała koniunktura gospodarcza, a rynek odpowiedział realizacją inwestycji, m.in. biurowych. Dziś zajmujemy piąte miejsce w kraju pod względem ilości nowoczesnej powierzchni biurowej, 80 proc. rynku pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w regionie to Katowice, a tendencje i plany na najbliższe 3-4 lata są imponujące – mówił Bogumił Sobula.

Katowice stały się dla branży nieruchomości jednym z kluczowych punktów na mapie Polski. - Liczę na to, że tendencja się utrzyma, a wręcz będzie się intensyfikować – mówi Adam Pustelnik, Associate Director, Business Development Manager, Savills.

Jednym z pierwszych deweloperów, którzy uwierzyli w region, było Echo Investment, które weszło do Katowic z inwestycją biurową w 2013 r.

- Zbudowaliśmy trzy budynki, dostarczyliśmy 30 tys. mkw., które zajęło trzech najemców – wspominała Joanna Nicińska, dyrektor regionalna, Echo Investment. – To nas szybko przekonało do dalszych inwestycji w Katowicach. Aktualnie realizowany Face2Face jest skomercjalizowany w 90 proc. i liczymy na to, że biznes na Śląsku dalej będzie się rozwijał.

Vastint, zanim zdecydował się na pierwszą inwestycję w Katowicach, przez wiele lat obserwował rozwój miasta. – Widzimy ogromny skok: z ośrodka poszukującego swojej tożsamości, Katowice przeobraziły się w miasto, które zajmuje mocną pozycję wśród najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie lokalizacji – mówił Marek Ulanecki, Leasing Manager, Vastint Poland. - W tym roku rozpoczniemy naszą pierwszą inwestycję w Katowicach i chcemy tu zostać na dłużej.

Mirosław Czarnik, prezes zarządu, GPP Business Park SA wskazał jeszcze jedną przewagę Śląska i śląskich nieruchomości. – Mamy najlepsze budynki w kraju, jeśli chodzi o komfort pracy użytkowników i jakość biurowców. Wielu świadomych najemców to docenia – podkreślił.

1

2