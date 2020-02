Property Forum Katowice 2020: Myśleć metropolitalnie. Sztuka zbliżania śląskich miast

- Utworzenie metropolii miało sprawić, by miasta największej polskiej aglomeracji były postrzegane nie jako niezależne ośrodki, ale jako metropolia z dużym potencjałem i wielki, choć zróżnicowany, organizm – mówił Wojciech Kuśpik, prezes zarządu, Grupa PTWP SA, który moderował dyskusję.

W jakim punkcie integracji jest GZM? Czy przez dwa lata działalności metropolii region zaczął korzystać z profitów?

- Na razie trudno to jednoznacznie ocenić, ale niewątpliwie jej powstanie sprzyja konkurencyjności i promocji regionu w Polsce i na arenie międzynarodowej – mówiła Beata Białowąs, członek zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. – Województwo śląskie jest bardzo różnorodnym, ale i bardzo atrakcyjnym regionem i to w wielu obszarach - podkreśliła.

Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, zaznaczył, że to, co udało się w metropolii przez dwa lata działalności, jest zaledwie preludium tego, co można zbudować, by osiągnąć prawdziwą wartość. Realna ocena działalności GZM wymaga czasu i przemiany mentalnej. - Podstawą jest dobra współpraca sąsiadujących ze sobą gmin, co nie jest łatwym zadaniem i dopiero powstanie metropolii pozwoliło skorygować działania. Przykład? Inwestorzy tacy jak PKP PLK mogą rozmawiać z jednym podmiotem na temat budowy kolei metropolitalnej, wcześniej inwestycja wymagała rozmów z kilkoma miastami charakteryzującymi się różnymi wizjami rozwoju – przyznał Kazimierz Karolczak. – Metropolia musi zacząć funkcjonować w naszych głowach, a nie w ustawach - dodał.

Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic mówił, że metropolia to szansa regionu na zmianę. – By myśleć metropolitalnie, musimy odejść od myślenia lokalnego i sukcesywnie się zmieniać. Za nami kwestie formalne, ale sprawcze i mentalne jeszcze przed nami, ponieważ ta zmiana wymaga czasu, pewnych wyrzeczeń i ogromu pracy. Jestem optymistą, ale i realistą, jeśli chodzi o czas dochodzenia do celu strategicznego. Być może trzeba będzie zmiany pokoleniowej, by do głosu doszli ludzie, którzy wyrastali w metropolii.

