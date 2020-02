Property Forum Katowice: Jak inwestycje komercyjne zmieniły oblicze Katowic

O metamorfozie stolicy Górnego Śląska będziemy rozmawiać podczas sesji "Nieruchomości. #10years challenge na rynku nieruchomości. Jak inwestycje komercyjne zmieniły oblicze Katowic" w trakcie Property Forum Katowice i 4 Design Days 2020 w Katowicach. Zapraszamy już jutro!

W jaki sposób inwestycje komercyjne zmieniły oblicze Katowic?

Adam Pustelnik: Nowe projekty inwestycyjne są jednym z głównych czynników stymulujących rozwój tkanki miejskiej nie tylko w Katowicach, ale we wszystkich największych ośrodkach miejskich w Polsce. Nieruchomości komercyjne, bez względu na to czy są to biura, centra handlowe, magazyny, akademiki, hotele czy mieszkania na wynajem, stanowią system naczyń połączonych z innymi gałęziami lokalnej gospodarki, stymulując jej wzrost.

Co jest najważniejszym atutem miasta z punktu widzenia inwestorów?

Katowice posiadają wiele niezaprzeczalnych atutów. To gęsto zaludniony, zwarty i dobrze skomunikowany obszar, posiadający znakomitą bazę wykwalifikowanych pracowników, co stanowi najważniejszy element dialogu z inwestorami. Dodatkową zaletą Katowic jest infrastruktura. Miasto posiada połączenie z dwoma portami lotniczymi (Pyrzowice, Balice) i znajduje się blisko czeskiej granicy. Nasi południowi sąsiedzi są stosunkowo głębokim rynkiem, który jednocześnie posiada swoje ograniczenia strukturalne wynikające chociażby z dostępu do pracowników, co tym samym może skłonić niektórych inwestorów do rozwoju działalności na terenie Górnego Śląska. Warta podkreślenia jest również strategia władz miasta, które dostrzegają potencjał Katowic, rozumieją jak ważny jest ich dalszy rozwój oraz prowadzą działania integrujące metropolię, tworząc z niej zwartą strukturę miejską.

Jakie segmenty rynku nieruchomości komercyjnych radzą lub będą radzić sobie najlepiej w Katowicach?

W Katowicach obserwujemy dynamiczny rozwój sektora nieruchomości biurowych, co zresztą widać patrząc na panoramę miasta na której łatwo dostrzec liczne projekty biurowe będące w trakcie realizacji. Niezmiennie Górny Śląsk jest również znakomitą lokalizacją dla dalszego rozwoju sektora logistyczno-przemysłowego, o czym świadczą m.in. nowi inwestorzy w KSSE czy liczba i skala inwestycji prowadzonych przez deweloperów magazynowych w tym regionie.

Z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się inwestorzy realizujący przedsięwzięcia na Górnym Śląsku?

Z podobnymi wyzwaniami, co inwestorzy aktywni w pozostałych częściach kraju z tym zastrzeżeniem, że charakterystyka aglomeracji śląskiej minimalizuje znaczenia czynnika braku dostępności do kapitału ludzkiego. To ogromna zaleta tego regionu.