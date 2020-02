Property Forum Katowice: Najemcy czekają na więcej biur

Ostatnia dekada upłynęła pod znakiem bardzo dużych zmian na rynku biurowym w Katowicach. – Przez 10 lat przeszliśmy ogromną przemianę: od miasta przemysłowego, w którym praktycznie nie było biurowców, ale nie było też najemców, do prężnie działającego ośrodka, który znalazł się na celowniku największych deweloperów i firm, które chcą na Śląsku rozwijać swój biznes – mówił Bartłomiej Solik, dyrektor ds. operacyjnych, TDJ Estate. – TDJ Estate zdecydowało się postawić na mocny filar biurowy i dziś widzimy, że to dobra decyzja - dodał.

Aktualnie w regionie dostępne jest ok. 550 tys. mkw. powierzchni biurowej, ale apetyt najemców i inwestorów na biura w Katowicach jest większy i motywuje deweloperów do intensywnego działania. W perspektywie najbliższych 2-3 lat rynek jeszcze mocno urośnie dzięki realizowanym i planowanym inwestycjom firm takich jak: TDJ Estate, Vastint, Cavatina Holding, czy Echo Investment. Aktualnie w trakcie budowy jest ok. 200 tys. mkw. biur, co przy aktualnej podaży stanowi 35 proc. całego rynku.

- To bardzo dużo – przyznał Tomasz Zydorek, Leasing Director Gdańsk & Katowice, Cavatina Holding SA. – Jeśli przeanalizujemy strukturę i terminy dostarczania nowej powierzchni na rynek, okazuje się, że nowe biura będą pojawiać się w Katowicach sukcesywnie od 2020 do 2022 rok. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę fakt, że w 2019 r. deweloperzy nie oddali do użytkowania ani jednego biurowca, to obawy dotyczące nagłego wzrostu współczynnika pustostanów mogą okazać się na wyrost - podkreślił.

Dziś w Katowicach mamy spory deficyt dostępnej powierzchni biurowej - poziom pustostanów spadł do poziomu 5,6 proc. – W efekcie projekty, które zostaną oddane do użytkowania w tym roku są w zasadzie w 100 proc. wynajęte – powiedział Tomasz Zydorek. – Ilość powierzchni biurowej, która zostanie dostarczona na rynek w kolejnych latach oraz bardzo duża aktywność po stronie najemców, zarówno jeśli chodzi o nowe wejścia, jak i ekspansję firm, które działają już w Katowicach, potwierdzają, że ten rynek nadal będzie rozwijał się bardzo dynamicznie - podsumował Zydorek.

