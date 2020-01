Property Forum Katowice: Vastint stawia na stolicę Górnego Śląska. Siła miasta będzie rosnąć

- Planowany projekt – hotel o powierzchni około 5 tys. mkw. oraz dwa budynki biurowe o powierzchni 30 tys. mkw. – wzbogacą ofertę ścisłego centrum Katowic – mówi Maciej Kandybowicz, Leasing Manager, Vastint Poland.

To pierwszy projekt komercyjny Vastint w tym mieście, ale, jak zapewnia Maciej Kandybowicz, na pewno nie ostatni. - Stolica Górnego Śląska, naszym zdaniem, ma ogromny potencjał. Rozwijający się dynamicznie rynek cieszy się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem wśród inwestorów i firm, które chętnie lokują tutaj swoje centra usług wspólnych. Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, duża ilość szkół wyższych, a także infrastruktura drogowa, położenie samego miasta oraz siła aglomeracji to jego główne atuty. Spodziewamy się, że siła miasta będzie nadal rosnąć, co umocni jego pozycję na biurowej mapie Polski – mówi.

Jakich powierzchni szukają dziś najemcy? Maciej Kandybowicz podkreśla, że oprócz standardowego kryterium, jakim jest lokalizacja, współczesne firmy zwracają uwagę na elastyczność i funkcjonalność powierzchni biurowej, bezpieczeństwo budynków. - Najemcy szukają także inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań sprzyjających kreatywności i efektywności pracy pracowników. Związane jest to ze zmianami stylu życia (w kierunku tego ekologicznego cechującego się naciskiem na zrównoważony rozwój, ochronę środowiska, odpowiedzialną konsumpcję, zdrową kuchnię) i stylu pracy (elastyczność czasu i miejsca pracy, mobilność) nie tylko w pokoleniu Millenialsów - tłumaczy.

Jak podsumowuje, projekty Vastint doskonale wpisują się w ten trend, zapewniając najemcom i ich pracownikom atrakcyjne otoczenie, dostępność do komunikacji publicznej, ścieżek rowerowych, rowerów miejskich czy bliskość punktów usługowych i miejsc zielonych, do których można przenieść się z pracą.

