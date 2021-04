Property Forum Regiony 2021: Nadchodzi era Młodego Miasta, a mixed-use czeka renesans

Sektor biurowy w epoce post-covid nie zwolni, zmieni się jedynie jego model. Najemcy tęsknią do biur, jednak najbardziej interesuje ich elastyczność – zarówno pod kątem umów, jak i sposobu użytkowania przestrzeni.

Czeka nas nowa normalność, czasy sprzed pandemii nie wrócą. Najemcy będą oczekiwać bardzo zindywidualizowanego podejścia do ich potrzeb, m.in. do długości najmu.

Dobre perspektywy klarują się przed wszelkiego rodzaju biurami serwisowanymi.

Programy bezpieczeństwa i technologie zapewniające bezdotykowe przemieszczanie się po obiekcie tworzone przez deweloperów stają się standardem.

Przewaga projektów mixed-use nad inwestycjami monofunkcyjnymi została udowodniona naukowo. Łączenie funkcji to koło ratunkowe dla inwestora w epoce post-covid.

W 2020 r. na trójmiejski rynek dostarczono blisko 60,3 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. To niespełna 1,5 proc. mniej niż w roku poprzednim. Plasuje to aglomerację na 3. pozycji wśród regionów pod względem nowej podaży biur. Eksperci przewidują, że w najbliższych latach możemy spodziewać się kolejnych wzrostów w podaży całkowitej powierzchni biurowej i przekroczenia granicy 1 mln mkw. Jednak czy znajdą się chętni na tak duży metraż?

Dariusz Bazeli, Head of Regional Delivery Centres, Cognizant Technology Solutions, ABSL, nie ma co do tego wątpliwości. – Pomimo pandemii prognozujemy dynamiczny wzrost sektora biurowego. Inwestorów będzie coraz więcej. Czas kryzysu udowodnił nam również, że model pracy z domy jest możliwy i akceptowalny – mówi ekspert i zaznacza, że firmy wykazują duże zainteresowanie modelem hybrydowym. - Biura będą sprawdzać się jako miejsce pracy twórczej, gdzie potrzebna jest współpraca z innymi. Z drugiej strony będzie to również przestrzeń-odskocznia od domowych czterech kątów. Biorąc pod uwagę zainteresowanie mieszanym stylem pracy, to biuro w fizycznej postaci nadal będzie potrzebne. Zmniejszy się natomiast podaż stanowisk pracy – nie będzie już modelu 1 do 1. Zastąpią je przestrzenie do pracy wspólnej – dodaje Bazeli.

Biuro to nie tylko miejsce pracy

