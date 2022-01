Property Forum Śląsk: Już w przyszłym roku katowicki rynek biurowy czeka luka podażowa

- Inwestorzy powoli wracają do planów ekspansji, co przekłada się na nowe umowy najmu w biurowcach. Firmy nadal chcą mieć zagwarantowane miejsce na rozwój, ale w okresie niepewności decydują się na mniejsze powierzchnie biurowe - mówił Bartłomiej Solik, partner zarządzający, TDJ Estate. - Aktualnie inwestor podpisuje umowę na najem maksymalnie 1,5 tys. mkw. biura, podczas gdy kiedyś rozmawialiśmy o powierzchniach na poziomie 6 tys. mkw. - dodał.

Z kolei najemcy biurowi obecni już Katowicach mierzą się z wyzwaniem związanym z wprowadzaniem nowego modelu pracy. Króluje model hybrydowy, a proporcje pracy zdalnej i w biurze zmieniają się w zależności od sytuacji pandemicznej. Zmianie uległy zatem space plany.

- Przez wiele lat w Katowicach dominował open space - mówi Bartosz Solik. - Obecnie biuro przestało być miejscem do pracy nad określonym zadaniem i zmienia się w miejsce spotkań. Mamy zatem do czynienia z tworzeniem pokoi kreatywnych, spotkań. Obserwujemy znacznie większą świadomość co do planów aranżacji przestrzeni - często najemcy przychodzą na spotkania w towarzystwie architektów czy projektantów. Dziś trzeba słuchać najemcy, bo on wie, czego chce.

Nowy partner zarządzający TDJ Estate jest przekonany, że rynek biurowy w Katowicach nadal się będzie rozwijał. - Zmienić może się jedynie tempo rozwoju - podkreśla. - Z kolei wprowadzenie hybrydowych modeli pracy sprawi, że taki region jak Górny Śląsk będzie wyłącznie zyskiwał. W aglomeracji mamy 2,5 mln ludzi w bezpośrednim dostępie do katowickich biur, a zasób talentów i baza edukacyjna umożliwi dalszy rozwój biznesu ulokowanego w naszym regionie.

Opinię podziela Tomasz Zydorek, Leasing Director, Cavatina Holding. - Realna nowa podaż w Katowicach będzie znacznie niższa niż ta przewidywana dwa lata temu. Co więcej, spora cześć z 200 tys. mkw. zapowiadanych aktualnie biur pozostanie w fazie planowania - twierdzi Tomasz Zydorek. - W efekcie, już w przyszłym roku będziemy mieli do czynienia z luką podażową.

