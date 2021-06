Property Forum Śląsk: Siłą Śląska są liczni mieszkańcy i dojrzała przedsiębiorczość

Aglomeracja śląska to dwa miliony mieszkańców, ale warto spojrzeć na region z szerszej perspektywy. Granice geograficzne województwa wyznaczają teren zamieszkany przez 4,5 mln mieszkańców.

- W związku z tym, to w jaki sposób przetrwaliśmy pandemię, na pewno jest zasługą potencjału ludzkiego naszego regionu. Zwracam uwagę na to, co się wydarzyło w handlu w ostatnim roku. Owszem, w niektórych branżach obroty spadły, ale na przykład zakupy internetowe odnotowały niesamowity wzrost. Liczba sklepów internetowych wyniosła ponad 45 tys. W naszym kraju to jest naprawdę dużo. Rok temu takich platform było około 25 tys. - zwrócił uwagę Robert Wolny.

Model współpracy nauki i biznesu zmienił się diametralnie

Prorektor przyznał, że w kontaktach z innymi uczelniami w Polsce spotyka się z nutą zazdrości.

- Na przykład w Lublinie czy w Rzeszowie zawsze jest problem ze współpracą nauki z biznesem ze względu na to, że nie ma tam tak wiele przedsiębiorstw. Tymczasem w naszej aglomeracji działa ich bardzo dużo i to w różnych branżach. Dzięki temu możemy funkcjonować w zupełnie innych uwarunkowaniach - przyznał Robert Wolny.

Prorektor dodał, że model współpracy nauki i biznesu zmienił się diametralnie w ciągu ostatnich 10-20 lat. Dzisiaj uczelni nie stać na oderwanie od rzeczywistości, dlatego ta współpraca rozpoczyna się jak najwcześniej jeśli chodzi o edukację studentów.

- Kształcimy młodych ludzi dla otoczenia i biznesu, więc taką współpracę podejmują wszystkie uczelnie, na przykład poprzez patronaty nad kierunkami studiów. Wtedy pracodawcy mają realny wpływ na kształt programu nauczania. Jest to najlepsze rozwiązanie - zwrócił uwagę Robert Wolny.

Kolejnym dobrym przykładem ścisłej współpracy z pracodawcami są kierunki praktyczne.

- Student w trakcie studiów pierwszego stopnia odbywa sześć miesięcy praktyk w konkretnym przedsiębiorstwie. Jest to naprawdę dobry czas na to, by tego ewentualnie przyszłego pracownika wdrożyć do przyszłego zawodu - tłumaczy prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ważnym elementem współpracy edukacji z biznesem są też wdrożeniowe prace dyplomowe.

- Bardzo wiele przedsiębiorstw na szczęście godzi się na to, żeby na przykład w pracy magisterskiej, inżynierskiej został rozwiązany jakiś problem ważny dla konkretnej firmy. Dzięki temu student ma korzyść dzięki świetnej pracy, a przedsiębiorstwo zyskuje pomysł na rozwiązanie problemu - wyjaśnia Robert Wolny.