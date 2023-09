Dla zachodnich inwestorów polski rynek nieruchomości jest geopolitycznie ryzykowny, więc niechętnie inwestują. Dla graczy z krajów bałtyckich to okazja, z której korzystają - tłumaczy Viktorija Orkinė, CEO Eika Asset Management.

Viktorija Orkinė, CEO Eika Asset Management i Kamil Kowa, Board Member, Head of Corporate Finance & Valuation, Savills Poland. Fot. PTWP.

- Wcześniej nie byliśmy w stanie wejść do Polski, ponieważ w ogóle nie byliśmy konkurencyjni. Nikt nie chciał z nami rozmawiać. Zatem dla nas sytuacja, w której zachodni inwestorzy nie są zbyt chętni do inwestowania w Polsce, to okazja - przyznała podczas sesji inauguracyjnej Property Forum „PropertyInvestment. The Power of Polish Real Estate Market” Viktorija Orkinė, CEO Eika Asset Management.

Dla jednych ryzyko, dla drugich okazja

Zdaniem prezeski litewskiego funduszu, zachodni inwestorzy postrzegają polski rynek jako geopolitycznie ryzykowny.

- Tymczasem gracze z krajów bałtyckich pod tym względem są w podobnej sytuacji. Mamy zatem inne spojrzenie niż inwestorzy zachodni, a polski rynek jest dla nas bardzo atrakcyjny - tłumaczyła Viktorija Orkinė.

Pierwszą i na razie jedyną inwestycją w Polsce litewskiego funduszu Eika Real Estate Fund jest zakup warszawskiego centrum biznesowego Celebro. Plany są jednak ambitne.

- Pracowaliśmy ostatnio nad kolejną akwizycją biurową w Polsce, ale ona nie doszła do skutku, ponieważ propozycje banków bardzo się zmieniły. Nie jesteśmy w stanie porozumieć się ze sprzedającymi. W momencie, gdy dostajemy nowe warunki od banku, staramy się renegocjować rozmowy z właścicielami, ale oni nie są zainteresowani przedłużaniem tych negocjacji - opisuje Viktorija Orkinė.

Eika chciała kupić w tym roku co najmniej jeden biurowiec w Polsce.

- Jeszcze się nie udało, ale to się wciąż może zdarzyć. Mój zespół ciężko pracuje, więc może jeszcze przed grudniem uda nam się jakąś transakcję zamknąć - dodaje Viktorija Orkinė.

