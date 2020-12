property4heroes z akcją wspierającą służby medyczne i gastronomię

Firmy branży nieruchomości komercyjnych kolejny raz ruszyły ze wsparciem dla szpitali w całej Polsce. Obiady, zdrowe przekąski, pizze, kanapki czy zestawy sushi trafiają do lekarzy, pielęgniarek, położnych i ratowników, którzy koncentrując się na ratowaniu życia i zdrowia pacjentów, sami nie mają czasu, by zadbać o obiad czy kolację w trakcie 24-godzinnego dyżuru. Podczas bieżącej edycji akcji do szpitali trafiło już ponad 10,5 tysiąca posiłków.

Wszystkie posiłki dostarczane medykom, kupowane są w restauracjach i barach, znajdujących się w budynkach biurowych i handlowych firm, uczestniczących w akcji. To oznacza, że #property4heroes ma swój kolejny, pozytywny wymiar. Kupując posiłki, by wesprzeć medyków w ich pracy, firmy wspierają też restauratorów, którzy mocno ucierpieli na ograniczeniach związanych z pandemią.

Do jesiennej akcji #property4heroes przystąpiły : CA Immo, Grupa Capital Park, Echo Investment, EPP, Fundacja Globalworth, Griffin Real Estate, HB Reavis i Panattoni.

- Życie zdominowane przez pandemię koronawirusa od prawie 10 miesięcy spowodowało, że nad wieloma trudnymi sytuacjami przechodzimy do porządku dziennego, stając się bardziej asertywnym i często zapominając, że warto pomagać. Firmy branży nieruchomości komercyjnych są w stałym kontakcie z medykami, dlatego swoją akcję pomocy kontynuują również podczas drugiej fali zachorowań. Obserwując zaangażowanie i skalę poświęcenia personelu medycznego nie sposób przejść obojętnie – mówią zgodnie przedstawiciele branży i śpieszą z pomocą dla szpitalnych bohaterów.

Posiłki docierają do szpitali w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Kielcach i Katowicach. Obiady dostarczane są też do załóg karetek pogotowia, oczekujących przed izbami przyjęć, na szpitalne oddziały ratunkowe, czy do centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Ekipa Office Doctor – ratownicy medyczni i lekarze dbający na co dzień o zdrowie pracowników warszawskich biurowców, zbierają zapotrzebowanie wśród ekip medycznych i wysyłają im posiłki w ramach akcji – każdego dnia w inne miejsce.

Praca w ścisłym reżimie sanitarnym to dzisiaj ogromne wyzwanie dla personelu medycznego. Nie tylko szpitale czy oddziały jednoimienne leczą bowiem pacjentów zakażonych wirusem covid-19, ale niemal każdy ośrodek medyczny w Polsce. Zachorowania wśród lekarzy czy pielęgniarek stają się codziennością, a to oznacza, że zdrowi medycy dyżurują częściej, niejednokrotnie w mniejszym składzie. Ratują pacjentów z zawałami, udarami i szeregiem innych chorób, przyjmują porody, leczą nowonarodzone dzieci, czy prowadzą terapie pacjentów w szpitalach psychiatrycznych

- Jak podkreślają pracownicy medyczni, otrzymujący posiłki, skala potrzeb nie zmniejsza się

wraz z pandemią koronawirusa. Ich praca jest potrzebna przez całą dobę w każdym szpitalu i ośrodku medycznym Wsparcie branży nieruchomości to dla lekarzy, ratowników, pielęgniarek czy położnych

nie tylko miły akcent w ciągu dnia, ale istotne wsparcie, by mogli skoncentrować się na tym, co w pracy dla nich najważniejsze - na zdrowiu i życiu swoich pacjentów.

#property4heroes to nie tylko posiłki. W ramach jesiennej akcji do szpitali przekazano również tysiące masek ochronnych, odzieży ochronnej, lampy dezynfekcyjne czy ekspresy do kawy.