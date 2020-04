PropertyNews Stream: Koronawirus zmieni rynek biurowy

Paweł Majewski, prezes zarządu, DM Building









Autor: propertynews.pl

Dodano: 07 kwi 2020 10:10

Wiele firm zmieni system pracy, część pracowników przeniesie się do pracy zdalnej, a inne podejmą nowe decyzje co do wielkości biura - takie zmiany na rynku biurowym prognozuje Paweł Majewski, prezes zarządu, DM Building, firmy zajmującej się w fit-outem powierzchni handlowych i biurowych.