PropertyNews Stream: Powrotu do biura sprzed pandemii nie będzie

- Pandemia jest katalizatorem zmian w projektowaniu przestrzeni biurowej - uważa Jakub Jędrys, dyrektor działu doradztwa budowlanego i projektowego, Savills. - Powrotu do stanu sprzed pandemii raczej nie będzie, a część zmian, które będziemy obserwować zostanie z nami na dłużej.

Savills stworzył specjalny poradnik, w którym radzi m.in. jak firmy powinny zadbać o bezpieczeństwo pracowników. Dodatkowo polski oddział Savills postanowił skonsultować treść poradnika z jednym z najwybitniejszych w Polsce autorytetów w dziedzinie wirusologii, prof. Włodzimierzem Gutem.

- Do najważniejszych elementów, które należy wziąć pod uwagę przed powrotem do biura, zaliczamy analizę własnej organizacji pod kątem tego, którzy pracownicy mogą nadal pracować zdalnie, a kto do biura musi wrócić. W przypadku osób, które świetnie radzą sobie z home office, sugerujemy kontynuację tego rodzaju pracy. Z kolei członkowie zespołów, którzy muszą wrócić do biura, powinni mieć zapewniony dystans. Odległość między pracownikami jest kluczowa - radzi Jakub Jędrys. - Należy również pamiętać o zwiększeniu częstotliwości sprzątania i odkażania pomieszczeń oraz o ile to możliwe, zwiększyć ilość wymian powietrza - zaznacza.

