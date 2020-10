Prosta Office Centre po renegocjacjach umów najmu

Renegocjacje dotyczyły wynajmu łącznie 2013 mkw. powierzchni biurowo-usługowej. Wśród najemców, którzy zdecydowali się pozostać w biurowcu są: Szkoła IT Coders Lab (849 mkw.), Monedo Technology Polska (614 mkw.), Monedo Polska (509 mkw.) oraz salon optyczny Optique (41 mkw.).

– Prosta Office Centre to jeden z bardziej rozpoznawalnych budynków na warszawskiej Woli, dzielnicy będącej nowym centrum biznesowym stolicy. Doskonała lokalizacja, bliskość metra i innych środków komunikacji miejskiej, a także ścieżek rowerowych zapewnia wygodny dojazd z każdej części Warszawy. Atuty te sprawiają, że budynek cieszy się uznaniem wielu najemców, czego potwierdzeniem są kolejne transakcje zakończone sukcesem – mówi Paulina Petynka, Senior Associate w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers International.

Prosta Office Centre to 9-kondygnacyjny budynek biurowy klasy A oferujący prawie 20 tys. mkw. powierzchni biurowej i 800 mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Budynek został oddany do użytku w 2007 roku, a jego deweloperem i generalnym wykonawcą była firma Ghelamco. Obecnym właścicielem Prosta Office Centre jest niemiecka firma AMASI Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG, zarządzana przez spółkę KGAL Investment Management GmbH & Co. KG, inwestującą i zarządzającą różnego rodzaju nieruchomościami na całym świecie.