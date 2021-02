Prosta Office Centre z certyfikatem

Biurowiec Prosta Office Centre otrzymał ocenę „Very Good” zarówno w części certyfikatu oceniającej efektywność budynku, jak i tej oceniającej efektywność zarządzania.

— Building Research Establishment, organizacja odpowiedzialna za przyznawanie certyfikatów BREEAM, doceniła doskonałą lokalizację Prosta Office Centre, umożliwiającą dogodną komunikację z różnymi częściami miasta, jak i wprowadzone w budynku procedury promujące m.in. zmniejszenie negatywnego wpływu nieruchomości na środowisko i podnoszenie komfortu użytkowników. Budynek zdobył maksymalną liczbę punktów w kategorii gospodarki odpadami — mówi Marcin Szumski, ekspert w Dziale Certyfikacji Zielonych Budynków w Colliers.

Prosta Office Centre to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków warszawskiej Woli –kształtującego się nowego centrum biznesowego stolicy. 9-kondygnacyjny biurowiec klasy A, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie ronda Daszyńskiego przy ul. Prostej 51, oferuje blisko 19 tys. mkw. powierzchni biurowej i 1700 mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Budynek został oddany do użytku w 2007 r. Od stycznia właścicielem Prosta Office Centre jest niemiecka firma AMASI Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG, zarządzana przez spółkę KGAL Investment Management GmbH & Co. KG, wiodącego niezależnego zarządcę aktywami i inwestycjami różnego rodzaju nieruchomości na całym świecie. W gronie najemców budynku znajdują się m.in. Gremi Media S.A., IT Coders Lab School, Monedo Polska, Grey/Poland oraz salon optyczny Optique.

— Cieszymy się, że pierwszy rok pod pieczą nowego właściciela i nowego zarządcy zakończył się sukcesem certyfikacji i dołączeniem Prosta Office Centre do grona zielonych budynków w Polsce. Kompleksowa analiza ekologiczna budynku i terenu zewnętrznego oraz wdrożenie ekologicznych procedur związanych z zarządzaniem nieruchomością, zgodnych z wymaganiami Building Research Establishment, pozwoliły uzyskać jedną z najwyższych ocen. Troska o środowisko powinna stanowić dziś jeden z priorytetów dla rynku nieruchomości. Cieszymy się, że właściciele budynków, którymi zarządzamy, są tego świadomi i przy wsparciu naszych ekspertów czynią swe budynki bardziej zrównoważone — mówi Agnieszka Krzekotowska, partner, dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers.