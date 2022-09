Prosta Tower wynajęta

Proces komercjalizacji biurowca Prosta Tower, należącego do AEW Europe został w pełni zakończony.

Agentem wyłącznym odpowiedzialnym za wynajem budynku była agencja doradcza Corees Polska.

Prosta Tower to 19 kondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni całkowitej 7400mkw. Z najwyższych kondygnacji rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na panoramę stolicy. Budynek zaprojektowany przez zespół Stefana Kuryłowicza, wyróżnia szklana fasada z frontową elewacją w postaci nieregularnej tafli skonstruowanej z betonowych bloków w kształcie rombów. Realizacja koncepcji sprawiła, że Prosta Tower otrzymała nagrodę CEMEX Building Award 2011 w kategorii „Najciekawsze budynki z betonu zrealizowane na świecie”. Znajduje się w centrum Warszawy, w sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych, a jego dogodna lokalizacja umożliwia sprawne połączenie z innymi dzielnicami miasta. Budynek należy do portfela AEW Invest GmbH.

Aktualnie poziom pustostanów w obrębie Ronda Daszyńskiego oscyluje na poziomie ok. 10 proc., my możemy pochwalić się zerowym poziomem. Proces pełnej komercjalizacji Prosta Tower został ukończony po 24 miesiącach od momentu zakupu biurowca przez fundusz AEW Invest GmbH, w czerwcu 2020 roku. Startując z poziomu 33 proc. wakatów oraz kolejnych 27 proc. umów najmu, które dobiegały końca w trakcie pierwszych 12 miesięcy od przejęcia, udało nam się wynająć i/lub przedłużyć wszystkie dostępne powierzchnie, w okresie przypadającym na pandemię Covid-19 oraz wojnę na Ukrainie. Zadanie wydawać by się mogło niemożliwe do wykonania, ale jesteśmy dowodem na to, że można osiągnąć założone cele nawet w niesprzyjających okolicznościach - komentuje Robert Gietko, Asset Manager, AEW.



- Prosta Tower to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków biurowych w Warszawie. Zainteresowanie tym projektem wśród najemców było i jest wypadkową zarówno jego doskonałej lokalizacji, oferowanej powierzchni, gdzie nieduże firmy mogą być same na powierzchni całego pietra, unikalnej fasady, ale także aspektów czysto biznesowych, jak sposób prowadzenia rozmów

i kontaktów z Wynajmującym. Jesteśmy bardzo dumni, że udało się mam tak szybko zakończyć proces komercjalizacji Prosta Tower. Nie było by to możliwe, gdyby nie profesjonalizm, zaangażowanie i wola współpracy z przedstawicielami AEW w Polsce – to nasz wspólny sukces - podsumowuje Monika Rogucka, Leasing Director, Corees Polska.