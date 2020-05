Przed nami największy w historii powrót do biur. Potrzebny jest "plan C"

Wiele firm i organizacji planuje, jak wznowić działalność po zniesieniu blokady i powrócić do swoich miejsc pracy. Jednak bardzo ważne jest, aby zrobić to bezpiecznie, dostosowując się do nowych norm. Większość firm ma plan B, aby radzić sobie z nieprzewidzianymi okolicznościami. Jednak w tych bezprecedensowych czasach nawet to nie wystarczy. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację firma Staples stworzyła „Plan C”, który ma ułatwić pracodawcom spełnić te nowe wymagania.

Staples opracowało „Plan C”, który ma pomóc ich klientom w przygotowaniu miejsc pracy do bezpiecznego powrotu pracowników do biur oraz zapewnieniu lepszej łączności oraz wydajności tym, którzy będą wykonywać swoje obowiązki z domu. Począwszy od zachowania bezpiecznej odległości, przez utrzymanie czystości wnętrz po zachowanie właściwej komunikacji – „Plan C” to kompleksowe rozwiązanie, które pomoże firmom dostosować ich miejsca pracy do „nowej normalności".

- Powrót do pracy to nie tylko nowe plany pięter czy listy kontrolne dotyczące czystości pomieszczeń. Ludzie muszą być bezpieczni i czuć się komfortowo w swoim nowym środowisku pracy. Można to osiągnąć dzięki skutecznym procesom i realistycznym zmianom w sposobie zachowania i układzie miejsc pracy, a także dzięki nowoczesnym rozwiązaniom — mówi Dolph Westerbos, dyrektor generalny firmy Staples Solutions.

„Kiedy tylko rządy dadzą zielone światło do powrotu do pracy, rozpocznie się największy powrót do biur we współczesnych czasach. Niezależnie od tego, gdzie znajdują się członkowie zespołu, naszym celem jest pomoc klientom w utrzymaniu bezpiecznych odległości, zachowaniu czystości oraz łączności przy utrzymaniu funkcji biznesowych w tych bezprecedensowych czasach” — dodaje Westerbos.

Wytyczne „Planu C” są podzielone na określone obszary, takie jak: przestrzeń do pracy, przestrzeń spotkań, przestrzeń do wypoczynku, przestrzeń higieny oraz przestrzeń prywatna. Firma Staples wykorzystała swoje doświadczenie w przestrzeniach firmowych i wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń, aby przedstawić przydatne wskazówki oraz ofertę produktową związaną z: wdrożeniem sugerowanych zmian w zakresie zachowania pracowników, oznakowaniem i oznaczeniami podłogowymi, sprzętem ochronnym i pomiarowym, a także rozwiązaniami dotyczącymi utrzymania właściwej czystości i higieny oraz organizacji przestrzeni stanowisk pracy. - Ostatnio dodaliśmy do dotychczas zdefiniowanych przestrzeni firmowych - przestrzeń prywatną, czyli home office, które w wielu firmach na stałe będzie jedną z form pracy. Tu również proponujemy klientom konkretne rozwiązania - dodaje Westerbos.

Na klawiaturze i myszy jest ponad 20 tys. razy więcej drobnoustrojów niż na desce sedesowej, a kichanie oraz kaszel powodują przeniesienie ich na odległość od 6 do 8 metrów. W firmie Staples zdajemy sobie sprawę, że zarazki na biurkach są istotnym problemem. „Plan C” doradza pracodawcom, jak zastosować osłony ochronne oraz regularnie czyścić biurka za pomocą chusteczek antybakteryjnych i środków dezynfekujących w aerozolu.