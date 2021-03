Przed pandemią home office był benefitem. Jak jest dziś?

• MyBenefit na tę chwilę przedłuża home office do początku kwietnia. Jak będzie potem?



• Pracownicy MyBenefit mogą przychodzić do biura, gdy wymaga tego ich praca, ale wymaga to zgody przełożonego.

• Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na oczekiwania firmy względem powierzchni, którą zajmuje i budynków, w których ma siedzibę?



2020 rok zmienił wiele w funkcjonowaniu firm. Ci, którzy mogli pozwolić sobie na zdalną pracę, ją wprowadzili. Kiedy MyBenefit planuje wrócić do biura i jak pandemia wpłynęła na model pracy?

Edyta Goryszewska-Szumska, dyrektor HR w MyBenefit

Edyta Goryszewska-Szumska, dyrektor HR w MyBenefit: Na tę chwilę przedłużyliśmy home office do początku kwietnia. Oczywiście pracownicy mogą przychodzić do biura, gdy wymaga tego ich praca. Natomiast każdorazowe przyjście wymaga zgody bezpośredniego przełożonego. To pozwala nam na bieżąco monitorować liczbę pracowników przebywających danego dnia w biurze. Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas priorytetem, dlatego zagospodarowaliśmy przestrzeń tak, by zachować wszystkie zalecenia związane z reżimem sanitarnym. Stosujemy zasadę DDM – dezynfekcja, dystans, maseczka.

Wasi pracownicy nie tęsknią już trochę za biurem? Czego im brakuje, gdy pracują wyłącznie z domu?

To naturalne, że pracownicy tęsknią za biurem. Wraz z pracą zdalną wprowadziliśmy szereg działań, które mają na celu niwelowanie negatywnych skutków pracy z domu. W kontekście zarządzania nasze zespoły stosują codzienne krótkie spotkania, na których nie tylko na bieżąco wymieniają się informacjami dotyczącymi realizacji zadań, ale także znajdują przestrzeń na tzw. wspólną kawę. Poza tym wspieramy pracowników w dbaniu o plecy i kręgosłup, gdyż to dwie najczęstsze fizyczne dolegliwości, na które się skarżą. Przeprowadziliśmy cykl spotkań w ramach tak zwanej aktywnej przerwy. Podczas spotkań na Teams trener pokazywał ćwiczenia, które można wykonać w domu, by zadbać o swój kręgosłup, poprawić krążenie i ogólne samopoczucie. Te kilka lekcji było jednocześnie instrukcją i inspiracją, by robić sobie aktywne przerwy w trakcie pracy, bo niesie to ze sobą same korzyści.

