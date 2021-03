Przedsiębiorcy wracają na rynek pracy

Mija rok odkąd świat stanął na głowie – miało to trwać tylko chwilę. Marzec 2021 nie zapowiada się jednak lepiej: polscy przedsiębiorcy obawiają się kolejnej fali pandemii, a co za tym idzie – kolejnych obostrzeń i ograniczeń w prowadzeniu działalności. Nic dziwnego, że zamykają swoje firmy i szukają zatrudnienia w oparciu o bezpieczną umowę. Według ekspertów na rynek pracy wraca dużo przedsiębiorczych, doświadczonych osób, które okoliczności zmusiły do zamknięcia własnej działalności.