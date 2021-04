Przedsięwzięcia warte miliony euro i tysiące nowych miejsc pracy. Oto największe inwestycje 2021

STYCZEŃ

Amazon potwierdził plany otwarcia w 2021 r. nowego budynku o powierzchni 193 tys. mkw. w Świebodzinie. To już 10. centrum logistyczne tej firmy w Polsce. Pracę znajdzie ponad tysiąc osób oraz 3 tys. robotów. więcej>>

40 mln euro wyda w Nowej Solu (woj. lubuskie) producent świeżych i mrożonych produktów piekarniczych firma Lantmännen Unibake na nową linię do produkcji pieczywa do hamburgerów i hot-dogów, urządzenia do pakowania oraz rozbuduje piekarnię i magazyny. więcej >>

LUTY

Klika Tech otworzyła we Wrocławiu centrum usług wspólnych IT. To 4. lokalizacja firmy poza Ameryką Północną. więcej >>

70 mln zł wyda w Suwalskiej SSE Danwood na nowy zakład produkcyjno-magazynowy. więcej >>

Niemal 750 mln zł zainwestuje w Gdańsku szwedzki Northvolt z gigantyczną inwestycją w fabrykę systemów bateryjnych. Całość, zasilana odnawialną energią, powinna być gotowa w 2022 roku. więcej >>

Amerykański gigant na rynku urządzeń nawigacyjnych i odbiorników GPS , firma Garmin, otworzyła zakład w podwrocławskich Biskupicach Podgórnych. więcej >>

