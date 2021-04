Przedszkole i żłobek w West 4 Business Hub we Wrocławiu

West 4 Business Hub to kolejny projekt biurowy Echo zrealizowany we Wrocławiu, a trzeci w tej okolicy – obok biurowca West Link i West Gate. Pierwszy etap inwestycji został oddany do użytkowania w sierpniu ubiegłego roku i dostarczył na wrocławski rynek biurowy 15 tys. mkw. Do grona najemców dołączyło właśnie Luppo Puppo, którego właścicielem jest Marta Koźmik. Placówka rozpocznie działalność już w lipcu tego roku.

– Cieszymy się, że Luppo Puppo otworzy swoją placówkę właśnie w naszym projekcie. Wszyscy wiemy, jak bardzo istotne dla rodziców jest zapewnienie dobrej opieki nad podopiecznymi podczas ich pobytu w pracy. W Luppo Puppo czas będą mogły spędzać dzieci pracowników biurowca, ale będzie ono otwarte także na innych chętnych. To przyczyni się do wzbogacenia naszej oferty usługowej i będzie zachętą w procesach rekrutacyjnych firm, które już mają swoje siedziby w naszym projekcie – mówi Joanna Woźniczka, junior leasing manager w dziale biur Echo Investment.

Luppo Puppo rozpoczynało swoją działalność od prowadzenia sal zabaw w Jeleniej Górze oraz Krośnie. Dziś przedszkole w West 4 Business Hub będzie szóstą placówką tego operatora we Wrocławiu. Planowany jest jednak dalszy rozwój i ekspansja na terenie całego kraju.

– Placówki Luppo Puppo są miejscami, które zapewniają rozwój i zabawę. Nasza oferta wyróżnia się na tle innych, proponujemy ciekawe zajęcia językowe i sportowe oraz warsztaty edukacyjne, profesjonalną kadrę oraz świetnie zbilansowane posiłki. Naszą ambicją jest prowadzenie placówek w całej Polsce, a West 4 Business Hub to idealne miejsce, które pozwoli nam się dalej rozwijać. Duża przestrzeń w nowoczesnym budynku, to dodatkowy atut dla nas i naszych podopiecznych - mówi Marta Koźmik, właściciel Luppo Puppo

West 4 Business Hub I to szósty biurowiec zrealizowany przez Echo we Wrocławiu, Jest również jednym z pierwszych, w którym zastosowana została technologia oczyszczania powietrza RCI Active Pure. Bazuje ona na naturalnym zjawisku znanym z przyrody – procesie fotokatalizy. Generuje silne, aczkolwiek bezpieczne dla człowieka utleniacze, które dezaktywują biologiczne zanieczyszczenia wirusowe i bakteryjne bez użycia środków chemicznych. Badania przeprowadzone według wymagań FDA wykazało, że RCI Active Pure działa również na wirusa SARS-CoV-2 i dezaktywuje go w czasie krótszym niż 3 minuty.