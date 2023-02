We wrześniu, w kompleksie biurowym Silesia Star, zacznie działać dwujęzyczne przedszkole i żłobek Kids&Co. Będzie to 23. placówka tej sieci w Polsce i pierwsza w Katowicach.

W biurowcu Silesia Star, należącym do Globalworth, powstanie dwujęzyczne przedszkole Kids&Co. z odziałem żłobkowym.

Pierwsza placówka Kids&Co. w Katowicach będzie dostępna od jesieni tego roku.

Kids&Co. w Katowicach zajmie 420 mkw. powierzchni, które zaadaptuje na cztery sale dydaktyczne – dwie żłobkowe oraz dwie przedszkolne.

We wrześniu, w kompleksie biurowym Silesia Star, zacznie działać dwujęzyczne przedszkole i żłobek Kids&Co. Będzie to 23. placówka tej sieci w Polsce i pierwsza w Katowicach. Najemca zajmie 420 mkw. powierzchni, które zaadaptuje na cztery sale dydaktyczne – dwie żłobkowe oraz dwie przedszkolne. Placówka będzie mieć niezależne wejście oraz teren rekreacji dla dzieci.

Żłobek w biurowcu dużym atutem miejsca pracy

Umowa z nowym najemcą to element realizacji strategii właściciela i zarządcy budynku, firmy Globalworth, który stawia na kompleksowość oferty w swoich nieruchomościach biurowych. Z uwagi na coraz bardziej widoczny trend work-life balance, inwestor dba o różnorodną ofertę usług dla pracowników biur. W rezultacie proponuje jednocześnie atrakcyjne formy spędzania czasu po pracy i inne udogodnienia, takie jak m.in. przedszkole w miejscu pracy.

Przedszkole czy żłobek, to duże ułatwienie dla rodziców i szansa na bardziej efektywne połączenie życia zawodowego z prywatnym. Obiekty biurowe stały się miejscem, w którym nie tylko się pracuje, ale także załatwia codzienne sprawunki - tłumaczy Weronika Maria Kuna, Asset Management & Leasing Manager w Globalworth Poland.

Kids&Co. współpracuje z firmami technologicznymi

Kids&Co. to jedna z pierwszych w Polsce sieci przedszkoli i żłobków, która wprowadziła nauczanie dwujęzyczne. Sieć od 17 lat buduje autorskie programy edukacyjne rozwijające umiejętności społeczne i inteligencję emocjonalną. Podopieczni uczeni są m.in. umiejętności z zakresu nauk doświadczalnych, kodowania, robotyki oraz twórczego wykorzystywania najnowszych technologii. Placówki współpracują z firmami technologicznymi.

Silesia Star ma dogodny dostęp do sieci komunikacji miejskiej i centrum miasta oraz sąsiaduje z Katowicką Strefą Kultury. Architektura nawiązuje do przemysłowej przeszłości Katowic i modernistycznych wzorców. Za opracowanie koncepcji architektonicznej odpowiada renowowana pracownia Kuryłowicz & Associates.

Kompleks składa się z dwóch ośmiokondygnacyjnych budynków o powierzchni najmu ponad 29 tys. mkw. Do dyspozycji najemców jest prawie 200 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz dodatkowe około 250 na poziomie gruntu, co jest wyjątkowym wskaźnikiem na katowickim rynku biurowym. Potwierdzeniem zielonego i zrównoważonego charakteru inwestycji jest certyfikat BREEAM na poziomie Excellent oraz certyfikat WELL Health & Safety 2022.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl