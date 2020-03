Przedszkole online bije rekordy

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach 12-25 marca 2020 r. przedszkola, szkoły i placówki oświatowe – zarówno publiczne, jak i niepubliczne – są zobligowane do wstrzymania stacjonarnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, sieć KIDS&Co. jako jedna z pierwszych prywatnych placówek w Polsce wprowadziła zajęcia online dla dzieci. Placówka w ten sposób chce też zapewnić ciągłość edukacji dzieci i stabilność codziennej rutyny.

– Zamknięte szkoły i przedszkola to ogromne wyzwanie dla rodziców, którzy teraz pracują zdalnie z domu. Zdajemy sobie sprawę, jak trudno pogodzić obowiązki pracownika i rodzica oraz znaleźć zajęcia dla dziecka, tak aby wygospodarować czas na wykonywanie swoich obowiązków służbowych. Aby ułatwić pogodzenie aktywności zawodowej z opieką nad dziećmi i zapewnić przedszkolakom ciągłość edukacji i stabilność codziennej rutyny postanowiliśmy otworzyć online Dwujęzyczne Domowe Przedszkole KIDS&Co. Inicjatywę kierujemy nie tylko do rodziców dzieci, które uczęszczają do naszych placówek, ale i do wszystkich osób, które chcą urozmaicić dzieciom czas. Nasi pedagodzy w całej Polsce wspierają rodziców w pomysłach na aktywne zabawy stymulujące rozwój ich dzieci. Zajęcia odbywają się dwa razy w ciągu dnia – tłumaczy Karina Trafna, prezes sieci KIDS&Co.

Pod każdą relacją rodzice pozostawiają po kilkadziesiąt komentarzy, a najmłodsi chętnie wchodzą w interakcje z pedagogami. Zajęcia online będą prowadzone do momentu ponownego otwarcia stacjonarnych placówek.

Oprócz domowego przedszkola pedagodzy z KIDS&Co. będą nagrywać audiobooki, tak aby znajomy głos ulubionej nauczycielki towarzyszył dzieciom także w domu. Wszystkie te działania mają pomóc rodzicom w pogodzeniu pracy z opieką nad dziećmi i zapewnieniu dzieciom atrakcyjnych zajęć edukacyjnych.

Sieć przedszkoli KIDS&Co. cały czas prowadzi działania mające na celu zachowanie ciągłości w biznesie. Zaplanowane Dni Otwarte w poszczególnych placówkach odbędą się w formie spotkań online. Sieć zaplanowała rozmowy z pedagogami danych placówek oraz wirtualne spacery, tak aby każdy rodzic zainteresowany zapisaniem dziecka do przedszkola mógł dokładnie obejrzeć placówkę.

Ministerstwo Edukacji podaje, że nie ma zagrożenia związanego ze wstrzymaniem rekrutacji do przedszkoli, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Oznacza to, że placówki w Polsce obecnie są otwarte na zapisy do przedszkoli.