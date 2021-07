Przedszkole w biurowcu Adgar BIT na Mokotowie będzie większe

Obecnie Przedszkole Europejskie zajmuje 580 mkw. w budynku biurowym Adgar BIT.

Wkrótce metraż się jednak zwiększy, bowiem rozpoczęto prace nad wykończeniem dodatkowej powierzchni na pierwszym piętrze.

Przedszkole zapewnia bezpłatną edukację przedszkolną dla wszystkich dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Trwa nabór na rok szkolny 2021/2022.

Jak wynika z prognozy warszawskiego Ratusza, w roku szkolnym 2021/2022 zabraknie miejsc w przedszkolach dla 1811 dzieci w wieku 3-5 lat. Najtrudniejsza sytuacja przewidywana jest na Mokotowie. Dodatkowo, od września dużym wyzwaniem dla rodziców może być proces powrotu do biur po kilkunastu miesiącach pracy zdalnej i wynikająca z tego logistyka życia codziennego. Obecność przedszkola w newralgicznym centrum biznesowym Mokotowa wielu z nich może przyjąć z ulgą.

- Chcemy tworzyć przyjazne warunki pracy dla naszych najemców. Komfortowe, bezpieczne i przejrzyste zasady najmu to jedno, ale w Adgar Poland myślimy także o wygodzie samych pracowników. Przedszkole w miejscu pracy to nie tylko ciekawe urozmaicenie naszej oferty, to również kreowanie wartości, które cenimy. To łatwiejsze godzenie pracy z życiem rodzinnym, to oszczędność czasu, pieniędzy

i paliwa, które zużywamy wskutek codziennych dojazdów do przedszkola, a nawet wynikająca z tego, redukcja szkodliwego wpływu na środowisko naturalne – mówi Monika Szelenberger, Head of Leasing and Asset Management, Adgar Poland.

- Jesteśmy świadomi dużego zapotrzebowania na przedszkola w Warszawie

i chcemy, aby ze względu na dobro dzieci i ich rodziców, powstawało ich coraz więcej, w jak najdogodniejszych lokalizacjach. Dlatego zdecydowaliśmy się na otwarcie czwartej placówki Przedszkola Europejskiego w Warszawie. Wybór, podyktowany przede wszystkim potrzebą bezpiecznej powierzchni, na której mogą rozwijać się nasi podopieczni, padł na przestrzeń dostępną w ramach Adgar BIT. Lokal, który wynajęliśmy był już dostosowany do działalności placówki przedszkolnej, co ułatwiło podjęcie decyzji. Wierzymy, że obecność naszego przedszkola w samym sercu biznesowego Mokotowa będzie cenna m.in. dla okolicznych pracujących rodziców, którzy będą mogli liczyć na naszą opiekę nad ich pociechami – mówi Adrian Sporny, właściciel Przedszkoli Europejskich

w Warszawie.