Przemo Łukasik: Koniec plastiku to nie powrót do epoki kamienia łupanego

Miarą długowieczności architektury jest jej zdolność do mądrej rewitalizacji, a spektakularnym przykładem - stworzony przez architekta Przemo Łukasika - słynny Bolko Loft.

– Lampiarnię w bytomskiej kopalni Orzeł Biały kupiłem 15 lat temu wraz z pozwoleniem na wyburzenie, ale z niego nie skorzystałem. Do dzisiaj mieszkam w lofcie z rodziną – przyznaje Przemo Łukasik, założyciel pracowni Medusa Group.

Jej biura także mieszczą się w obiekcie, który prawdopodobnie by nie przeżył, gdyby architekci go nie kupili. Przemysłowy kompleks magazynów i warsztatów w wypełnionej pustostanami dzielnicy, zaledwie pięćdziesiąt metrów od odnowionego bytomskiego rynku przeszedł transformację, która uszanowała autentyczny charakter tego miejsca.

– Dziś pracuje tam ponad sto osób. Wszyscy chwalą warunki i klimat. Daliśmy nowe życie kompleksowi, ale nie kierował nami żaden trend czy moda, lecz potrzeba ocalenia krajobrazu ginącego śląskiego przemysłu poprzez rewitalizację. Tempo dzisiejszego życia sprawia, że obserwujemy coraz więcej podobnych transformacji – podkreśla Przemo Łukasik.

Wiele miast doświadcza takiej przemiany. – Na Śląsku czy w Łodzi hale fabryczne i magazyny powstawały z misją produkowania. Dzisiaj szukamy dla tych miejsc nowych scenariuszy życia. Każdy dobry i mądry architekt wie, że trzeba szukać dla nich przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych. Należy oczywiście wyeliminować plastik, ale nie oznacza to powrotu do epoki kamienia łupanego i budowania chatek z gliny lub głazów – zaznacza Przemo Łukasik.

Nie wszystkie jednak budynki nadają się do nowych rozwiązań. – Na przykład centra handlowe buduje się z myślą o 20, 30 latach, bo wiadomo, że po takim czasie wymagać będą gruntownej modernizacji, albo zupełnie nowego obiektu. Przekształcenie na nową funkcję jest droższe i bardziej kłopotliwe. Poza tym zmieniają się wymagania techniczne oraz klimatyczne. Rośnie średnia temperatura latem, nasze urządzenia służące do klimatyzacji czy wentylacji mogą się okazać niewystarczające. Dlatego w Niemczech czy we Francji duże centra handlowe są całkowicie demontowane i powstają na ich miejscu nowe obiekty – zauważa Przemo Łukasik.

Więcej na ten temat będziemy rozmawiać podczas 4 Design Days 2020. Wśród prelegentów wydarzenia m.in. Przemo Łukasik. Zapraszamy!

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!