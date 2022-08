Przemysław Kłopocki dołączył do zespołu Doradztwa Technicznego Avison Young

Do zespołu Doradztwa Technicznego Avison Young, międzynarodowej firmy doradczej działającej na rynku nieruchomości, dołączył Przemysław Kłopocki.

Avison Young oferuje kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz usług doradczych.

Do zespołu Doradztwa Technicznego Avison Young dołączył Przemysław Kłopocki.

Avison Young jest międzynarodową firmą doradczą działającą na rynku nieruchomości, stworzoną, aby generować realną wartość ekonomiczną, społeczną i środowiskową w oparciu o ludzi i dla ludzi. Główna siedziba firmy znajduje się w Toronto w Kanadzie.

To firma, dla której nieruchomości komercyjne to nie tylko budynki, metraż i zajmowana powierzchnia. Postrzega je jako przestrzenie i miejsca, które poprawiają jakość życia i pomagają jednostkom i firmom się rozwijać. Avison Young dba o to, aby dzięki ich działaniom na rynku nieruchomości ludzie byli bardziej efektywni i zadowoleni.

Jako dynamicznie rozwijająca się i innowacyjna firma, działająca na globalnym rynku nieruchomości komercyjnych, Avison Young przyciąga najlepsze talenty w branży. Teraz do zespołu Doradztwa Technicznego firmy dołączył Przemysław Kłopocki.

Nasz zespół rośnie w równym tempie, prawie tak szybko jak ilość nowych zleceń od klientów. Przez ostatnie kilka lat wzmocniliśmy naszą pozycję na rynku, utwierdzając stałych klientów w przekonaniu o jakości naszej pracy a także zdobywając zaufanie nowych. Naszą wizytówką jest sumienność, dokładność, a przede wszystkim – doskonała znajomość procesu inwestycyjnego – komentuje Tomasz Daniecki, Director, Head of Technical Advisory, Business Development .

Przemysław Kłopocki to inżynier budownictwa z ponad siedmioletnim doświadczeniem na rynku budowlanym, które zdobywał w Polsce, Wielkiej Brytanii, a ostatnio również w Szwecji. Posiada uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.