Przemysław Krych: Nie ma co histeryzować. Dobre czasy wrócą

Po pierwszej fali pandemii transakcje odbywały się jeszcze siłą rozpędu. Dzisiaj najemcy biurowców wstrzymują się z decyzjami o wynajmie, a deweloperzy zawieszają projekty. Czy fundusze też czekają na szczepionkę?

Przemysław Krych, założyciel Cornerstone Partners: Wiadomość o szczepionce rzeczywiście zmieniła nieco perspektywę inwestorów. Spodziewam się wzrostu aktywności na rynku transakcyjnym w drugim, trzecim kwartale przyszłego roku. Dzisiejsze rozmowy z inwestorami różnią się znacznie od tych prowadzonych na wiosnę, podczas pierwszej fali pandemii. Wtedy każdy myślał o tym, jak ratować to, co już jest w portfelu, a nie jak go rozbudować. W tej chwili bardzo dużo pieniędzy jest zamrożonych. Na przykład Blackstone stworzył rekordowy w historii fundusz nieruchomościowy. Sądzę, że aktywność inwestorów zacznie rosnąć już od pierwszego kwartału przyszłego roku, pod koniec osiągając apogeum, które będzie rekordem ostatnich lat.

Rok 2019 upłynął pod znakiem magazynów i home office’u. Jak to zmieniło rynek?

Mijający rok na pewno upłynął pod znakiem magazynów, ponieważ e-commerce, które od lat rosło, nabrało znacznego przyspieszenia. Tradycyjny handel był częściowo zamknięty, więc ludzie robili zakupy przez Internet. Napędzało to oczywiście rynek magazynowy. To się już raczej nie zmieni. Nawyki się utrwalą. Dzisiaj należy przyznać, że sektor magazynowy jest bardzo ciekawy i perspektywiczny. Wielki znak zapytania to tradycyjny retail.

Centra handlowe są na zakręcie. Co to będzie?

Dwa najbliższe lata zdecydują o kondycji tej branży. Przekonamy się, czy będzie inwestycyjnie atrakcyjna i jakich najemców utrzyma. Bez wątpienia zmiana nastąpi. To szalenie intensywny czas zarówno dla inwestorów, jak i operatorów nie tylko galerii handlowych, ale również pozostałych formatów retailowych.

Podobno najładniej zdały egzamin w pandemii retail parki. Czy to znaczy, że to są dobre aktywa inwestycyjne?

Rzeczywiście, słychać dobre opinie o centrach convenience, ale jakoś nie widać dużych transakcji, przynajmniej nie w naszym regionie. Na Zachodzie dynamika jest spora. Obserwowaliśmy ostatnio dużego operatora skandynawskiego - konkurencja była bardzo duża. U nas jeszcze nikt specjalnie nie udowodnił, że takie transakcje są opłacalne. Nie ma też odpowiednio dużych portfeli.

W którą stronę pójdzie transformacja galerii handlowych? Czy zostaną zdziesiątkowane i przerobione na magazyny?

Wszystko jest możliwe. Sadzę, że najsilniejsze obiekty przetrwają, ale zapewne w nieco innym formacie. Zgaduję, że czołowym kierunkiem zmian będzie food & entertainment. Oczywiście o ich powodzeniu zdecydują klienci. Mniejsze formaty rzeczywiście czekają zmiany funkcji. Będziemy zapewne świadkami różnych przeróbek. Wiem, że w jednym z pięciu głównych miast w Polsce trwają prace nad projektem przekształcenia galerii handlowej na biura. Są też pomysły wyburzania centrów handlowych i budowania na odzyskanym gruncie nowych obiektów. Pojawiają się również koncepcje remodelingu galerii handlowej poprzez wzbogacenie jej nadbudową z mieszkaniami, zarówno na własność, jak i na wynajem. W ogóle w najbliższych latach rynek pójdzie w kierunku obiektów wielofunkcyjnych. To będzie dominujący trend wśród inwestorów i deweloperów.