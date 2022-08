mFinanse to stale rozwijająca się sieć ekspertów finansowych, których celem jest wspieranie ważnych decyzji finansowych klientów. Spółka z grupy mBank oferuje szeroką ofertę produktową wspartą ponad 1 000 ekspertami w całej Polsce i doświadczeniem zebranym od 2005 roku.

mFinanse przeprowadziła się z biurowca Warta Tower należącego do Globalworth do biura na 25. piętrze Warsaw Trade Tower – budynku, który również znajduje się w polskim portfelu spółki.

To dla nas bardzo dobra wiadomość, jako właściciela i zarządcy obu biurowców - Warta Tower i Warsaw Trade Tower, że spółka z grupy mBank zdecydowała się pozostać członkiem społeczności najemców Globalworth. Naszym celem jako długotrwałego inwestora jest dbanie o komfort naszych najemców i szukanie dla nich nowych rozwiązań, jeśli z jakichś powodów przedłużenie umowy w obecnej lokalizacji nie jest możliwe. Przeprowadzka mFinanse do Warsaw Trade Tower to kolejny dowód na to, że starsze, ikoniczne budynki biurowe nie ustępują kroku nowobudowanym obiektom, a najemcy doceniają wysoki poziom naszych usług - posumowała Anna Korwin-Kulesza, Asset Management & Leasing Director w Globalworth Poland.