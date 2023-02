Polskie biura przechodzą proces transformacji. Miejsca pracy stają się bardziej zróżnicowane, sprzyjające zarówno pracy indywidualnej, jak i zespole. Dlatego najbliższe lata upłyną pod znakiem dalszego wprowadzania innowacji do przestrzeni biurowych.

"Ważna jest elastyczność. Biura muszą być łatwo adaptowalne do zmieniających się wymagań" - Hanna Ruszkowska-Świąder, Head of Design Services Poland, Tetris Poland.

"Trudniej jest aktualnie zachęcić pracowników do rezygnacji z pracy w domu. Nie łatwo jest także zaaranżować dogodne miejsce do pracy" - Aleksandra Durzyńska-Prochowska, dyrektor zarządzająca, Global Delivery Center, Fujitsu Technology Solutions w Polsce.

"Optymalnym rozwiązaniem jest możliwość pracy hybrydowej, która pozostawia wybór i pozwala znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie" - Andrzej Paschek, dyrektor zarządzający, PwC Service Delivery Center.

"Pracodawcy muszą zadać sobie pytanie, ile powierzchni trzeba zaadaptować na potrzeby pracy zespołowej oraz indywidualnej i jak dostosować biuro do faktycznych potrzeb swoich pracowników" - Maciej Bidermann, główny projektant, współzałożyciel Bidermann+Wide, Stowarzyszenie Architektów Wnętrz.

"Pracownik musi na nowo poczuć więź z firmą. W małych społecznościach rośnie produktywności i wzrasta efektywność pracy" - Kinga Gajewska architekt, dyrektor operacyjny, Trzop Architekci.

"Przeszliśmy transformację, ale nie można zapomnieć, że model pracy hybrydowej nie istnieje bez biura" - Piotr Kalinowski, CEO Design Director, MIXD.

Na temat sposobów projektowania i aranżacji nowoczesnych biur rozmawiali uczestnicy sesji "#4Deversity. Biura które integrują", która miała miejsce w trakcie tegorocznej edycji 4 Design Days. Tematyka dyskusji skupiała się na kreowaniu nowych, pozytywnych doświadczeń w miejscu pracy. Uczestnicy zastanawiali się, jakie rozwiązania warto wdrażać, aby budować lojalne zespoły, przyciągać najlepszych pracowników, a co ważniejsze zachęcać ich do przyjścia do pracy.

W rozmowach architektów, przedstawicieli firm i deweloperów pojawiły się też pomysły na temat aranżacji przestrzeni pracowniczej sprzyjającej integracji - wdrożenia współdzielonych biurek czy wydzielania alternatywnych przestrzeni, takich jak strefy kreatywne, ciche pokoje, przestrzenie nieformalne i miejsca relaksu.

Polskie przestrzenie biurowe uległy dużej zmianie, a proces ten nie dobiegł jeszcze końca.

Nowe spojrzenie na biuro

Zdaniem ekspertów, biura przyszłości powinny cechować się wysoką jakością i elastycznością, która umożliwi adaptację miejsca pracy do zmieniających się potrzeb.

- W nowoczesnej przestrzeni pracowniczej można wyodrębnić kilka nowych trendów. Ważna jest elastyczność. Biura muszą być łatwo adaptowalne do wymagań. Inny istotny aspekt to jakość. Biura powinny być bardziej atrakcyjne niż miejsce pracy w domu. Mówimy tu o ergonomii, well-being, o możliwość pracy w skupieniu, ale też przeprowadzania spotkań. Kolejny trend to odpowiedzialność za środowisko naturalne i dbałość o zrównoważony rozwój – mówiła Hanna Ruszkowska-Świąder, Head of Design Services Poland, Tetris Poland.

Hanna Ruszkowska-Świąder, Head of Design Services Poland, Tetris Poland

Pandemia zmieniła nasze biura

Aleksandra Durzyńska-Prochowska, dyrektor zarządzająca, Global Delivery Center, Fujitsu Technology Solutions w Polsce wyjaśniła, że pandemia miała znaczący wpływ na sektor powierzchni biurowych, a jej konsekwencje są widoczne do dziś, m.in. w postaci pracy zdalnej i hybrydowej.

- Trudniej jest aktualnie zachęcić pracowników do rezygnacji z pracy w domu. Nie łatwo jest także zaaranżować dogodne miejsce do pracy. W tym kontekście ważną kwestią jest well-being. Promowanie zdrowego trybu życia i stosowanie udogodnień w pracy jest coraz to bardziej docenianym działaniem ze strony pracodawcy - mówiła Aleksandra Durzyńska-Prochowska.

Aleksandra Durzyńska-Prochowska, dyrektor zarządzająca, Global Delivery Center, Fujitsu Technology Solutions w Polsce

Dodała, że socjalne zależności między ludźmi powinny być utrzymane, ale pracownicy powinni mieć też możliwość wyboru gdzie chcą pracować. Biura mają służyć interakcjom ze współpracownikami, wymianie myśli, czy burzom mózgów, które trudno na dłuższą metę prowadzić podczas wideokonferencji.

- Praca w domu daje możliwość oszczędzenia pieniędzy i czasu na dojazdy. Umożliwia też spędzanie większej ilości czasu z rodziną i zapewnia więcej przestrzeni na zaaranżowanie dnia adekwatnie do swoich potrzeb. Nie wszyscy jednak odnajdują się na home office. Praca zdalna może być bardziej męcząca niż w biurze. Może zachwiać równowagę pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym. Jakość domowego biura w kontekście wykonywanych zadań bywa niższa niż w miejscu pracy - mówiła Aleksandra Durzyńska-Prochowska.

Przyzwyczajenia uległy zmianie

Andrzej Paschek, dyrektor zarządzający, PwC Service Delivery Center zaznaczył, że dawniej przychodziliśmy do biura bo takie były wymagania. Home office traktowany był jako benefit, a niektórzy pracownicy nie mogli pracować w tym modelu wcale. Od marca 2022 roku nie mieliśmy jednak wyboru. Nauczyliśmy się pracy zdalnej. Dodał, że na dłuższą metę ten model pracy nie może się sprawdzić.

- Tygodnie izolacji, telekonferencje zamiast spotkań twarzą w twarz, konieczność współdzielenia domowego biura z rodziną i brak wygodnych mebli do pracy w długim przedziale czasu mogą powodować frustrację i stać się powodem dyskomfortu. Po miesiącach izolacji, wszyscy chcieliśmy wrócić do normalności, choć nie ma wątpliwości, że nasze biura musiały na trwale zaadaptować się do nowych norm i zwyczajów społecznych. Lubimy mieć możliwość pracy w domu, ale potrzebujemy też kontaktu ze sobą. Potrzebujemy przestrzeni do wymiany doświadczeń czy opinii. Optymalnym rozwiązaniem jest możliwość pracy hybrydowej, która pozostawia wybór i pozwala znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie - powiedział Andrzej Paschek.

Andrzej Paschek, dyrektor zarządzający, PwC Service Delivery Center

Wyjaśnił, że polskie biura stają się coraz bardziej zróżnicowane. Praca z domu na przemian z pracą z biura, system pracy rotacyjnej i rezerwacje biurek to nowa normalność.

Biuro adekwatne do potrzeb

Maciej Bidermann, główny projektant, współzałożyciel Bidermann+Wide, Stowarzyszenie Architektów Wnętrz dodał, że hybryda jest już pojęciem uniwersalnym i wydaje się być stosunkowo prostym do wdrożenia modelem pracy. Tak naprawdę to jest jednak temat wielowątkowy, wymagający sprawnej komunikacji z pracownikami, wyedukowania zespołu oczy dostosowania firmowych polityk do nowych realiów.

- Pracodawcy muszą zadać sobie pytanie, ile powierzchni trzeba zaadaptować na potrzeby pracy zespołowej oraz indywidualnej i jak dostosować biuro do faktycznych potrzeb swoich pracowników. Na nowoczesne, sprzyjające pracownikom biura należy patrzeć z perspektywy kliku aspektów. Ważna jest kultura firmy, metodologia pracy i indywidualizacja - mówił Maciel Bidermann.

Maciej Bidermann, główny projektant, współzałożyciel Bidermann+Wide, Stowarzyszenie Architektów Wnętrz

Kinga Gajewska, architekt i dyrektor operacyjny w Trzop Architekci, także podkreśliła, że planując proces aranżacji biura trzeba bazować na danych dotyczących potrzeby swojego zespołu i kluczowych potrzebach własnego biznesu. Po wielu miesiącach pandemii jesteśmy już w stanie ocenić, które elementy przestrzeni biura należało zmienić, jak przemodelować pracę i jak nawigować w nowej rzeczywistości.

- Pracownik musi na nowo poczuć więź z firmą. W małych społecznościach rośnie produktywności i wzrasta efektywność pracy. Kontakt z ludźmi poprawia wydajności pracownika, który musi czuć się zainspirowany. Pracownik musi w nowej rzeczywistości biurowej odnaleźć miejsce odpowiednie dla siebie. Myślę że już na etapie space planu jest ważne żeby nie tworzyć tzw. „szwalni”. Budując go warto pamiętać o mikrospołecznościach. Ważna jest akustyka pomieszczeń, małe punkty kawowe. Miejsce pracy musi podążać za metodologią pracy. Firmy się transformują i miejsce pracy powinno to umożliwiać – zaznaczyła Kinga Gajewska.

Kinga Gajewska architekt, dyrektor operacyjny, Trzop Architekci

Przygotowanie projektu trwa dłużej

W trakcie rozmów pojawiła się informacja, że procesy decyzyjne odnośnie przygotowania projektu przestrzeni biurowej się wydłużyły. Negocjacje bywają trudniejsze, nie tylko dlatego, że są dłuższe, ale bywa też, że klienci proszą o przygotowanie projektu biura w kilku wariantach.

- Przeszliśmy transformację, ale nie można zapomnieć, że model pracy hybrydowej nie istnieje bez biura. Ten model nadal będzie udoskonalany i lepiej opracowany. Biura, które są ważnym elementem codzienności pracodawców i pracowników nie znikną. Biuro to nie dom, a dom to nie biuro. To, co wypracowaliśmy przez lata jako pracodawcy - programy integracji firmy, zespoły, które się scalały przez lata - to nie zniknie tak szybko – podkreślił Piotr Kalinowski, CEO Design Director, MIXD.

Piotr Kalinowski, CEO Design Director, MIXD

Dodał, że pomału powinniśmy się przyzwyczajać do tego, że miejsce pracy w rozumieniu „moje biurko i moja przestrzeń” zastąpi przestrzeń współdzielona. Pracownik nie potrzebuje już bowiem swojego biurka - może też korzystać z tzw. biurka rotacyjnego.

- Pracuję przy biurku, kiedy jest wolne. Mam miejsce na swoje dokumenty, a pozostałą ich część przechowuję w formie elektronicznej. To jest trend, który w kolejnych latach będzie coraz bardziej widoczny - uzupełnił Piotr Kalinowski.

Maciej Bidermann wyjaśnił, że biuro powinno być projektowane w oparciu o aktywności.

- Biurka nie muszą być przypisane do osoby, nie zawsze wszyscy są bowiem w pracy. Badania pokazały, że potrzebujemy około 70 proc. biurek na pracowników. Jeszcze przed pandemią potrzebowaliśmy około 80 biurek na 100 osób. W sytuacji pracy hybrydowej, może się okazać, że na 100 osób wystarczy zakupić ich nie więcej niż 50-60. To wielokrotnie redukuje koszty ponoszone z tytułu wynajmu powierzchni biurowej - powiedział Maciej Bidermann.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl