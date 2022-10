Jamal Brown, założyciel agencji nieruchomości komercyjnych z San Diego — The Ocean Company — uważa, że przestrzeń elastyczna jest przyszłością. Czy podmioty wynajmujące nieruchomości komercyjne pozostaną w tyle, jeśli nie uwzględnią jej w swoich ofertach?

Podmiotom wynajmującym nieruchomości komercyjne zależy na bezpiecznym, stabilnym i zrównoważonym rozwoju. Jednak w erze pracy hybrydowej muszą one raz jeszcze zastanowić się nad sposobami osiągnięcia tego celu. Dostosowanie się do potrzeb klientów korporacyjnych może wymagać odejścia od długoterminowych umów dotyczących rozległych przestrzeni biurowych na rzecz elastycznego wynajmu przestrzeni spełniających określone potrzeby.



Ostatnie lata przyniosły drastyczną zmianę paradygmatu w branży nieruchomości komercyjnych. Pandemia okazała się katalizatorem dla rozwijającego się trendu pracy elastycznej, zwiększając liczbę firm reagujących na potrzeby pracowników wdrożeniem modelu hybrydowego. System taki pozwala pracownikom dzielić czas pomiędzy biurem, domem a lokalną przestrzenią coworkingową. Przestrzenie coworkingowe często można dostosowywać i wynajmować na elastycznych warunkach — wszystko po to, aby spełnić potrzeby klienta bez względu na to, czy poszukuje sal konferencyjnych, przestrzeni coworkingowych, pokojów z dostępem do biurek w systemie doraźnym lub przestrzeni do relaksu, czy też połączenia wszystkich tych opcji. Nowy trend w zapotrzebowaniu klientów zmusił wiele podmiotów wynajmujących nieruchomości komercyjne i operatorów franczyzowych do ponownego przemyślenia strategii.



Jako założyciel i dyrektor The Ocean Company, firmy specjalizującej się w reprezentacji najemcy z siedzibą w San Diego, Jamal Brown zajął miejsce na czele tej rewolucji.

„Pracownicy cenią sobie swobodę”

Brown jest głęboko przekonany, że przestrzenie elastyczne stanowią kluczowy element rewolucji związanej z przestrzenią do pracy. Zarówno podmioty wynajmujące nieruchomości komercyjne, jak i operatorzy franczyzowi odgrywają istotną rolę we wdrażaniu przez klientów nowego sposobu funkcjonowania, dostosowując oferty do ich potrzeb.



„Wielu pracowników porzuciło biura na początku pandemii i nie ma ochoty do nich wracać” — mówi założyciel firmy The Ocean Company. „Dotyczy to w szczególności osób młodych, które cenią dziś większą swobodę w środowisku pracy. Nie chcą każdego dnia tracić 1,5 godziny na zatłoczonej autostradzie, aby dotrzeć do biura i z niego wrócić”.



„Pracownikom zależy na elastyczności, która obejmuje możliwość wykonywania pracy w pobliżu miejsca zamieszkania i eliminuje konieczność dojazdu do siedziby głównej firmy pięć dni w tygodniu”.



„Pracodawcy w coraz większym stopniu polegają zatem na dużych krajowych lub międzynarodowych operatorach przestrzeni elastycznych — mogą bowiem mieć jedną siedzibę główną, ale też wiele mniejszych biur satelitarnych w centrum różnych społeczności, do których pracownicy udają się w celu wykonywania pracy (potencjalnie nawet w zespołach), co zwiększa ich zadowolenie”.



Brown, który w 2001 roku zrezygnował z kariery w branży ubezpieczeń na rzecz zarządzania nieruchomością komercyjną, zauważa, że choć w jego rodzinnym San Diego już od jakiegoś czasu obecne były elastyczne przestrzenie do pracy, to dopiero w ostatnich latach ich liczba znacznie wzrosła, a związane z nimi oferty zostały dostosowane.



Jeszcze kilka lat temu w stylu i ofertach takich obiektów przejawiało się bardziej tradycyjne podejście. Dziś według Browna klienci mają do wyboru znacznie więcej ciekawych opcji w większym stopniu skoncentrowanych na kooperacji i pracy w swobodnej atmosferze. Konwencjalne przestrzenie biurowe ustąpiły miejsca salonom biznesowym i przestrzeniom do spotkań i relaksu. Brown zauważa również, że elastyczne przestrzenie do pracy na coraz większą skalę otwierane są w sąsiedztwach zlokalizowanych poza komercyjnym centrum San Diego, takich jak North Park czy East Village. Odzwierciedla to zyskujący globalnie na popularności trend miast 15-minutowych.



Podmioty wynajmujące nieruchomości komercyjne odchodzą od utartego schematu myślenia, dostosowując swoje oferty i uwzględniając w nich obiekty położone bliżej dzielnic mieszkaniowych — a więc poza ich leżącą w ośrodkach handlowych strefą komfortu. Dzięki temu możliwe jest powstawanie miejsc pracy o większej atrakcyjności dla pracowników niż siedziba firmy.

„Określ, co zadowoli Twój personel”

Korzystanie z przestrzeni elastycznych przynosi ogromne korzyści zarówno klientom korporacyjnym, jak i ich pracownikom. Podmioty wynajmujące nieruchomości komercyjne mogą — niezależnie od skali i sektora ich działalności — oszczędzić klientom wydatków i zobowiązań wynikających z utrzymywania siedziby głównej, oferując im członkostwo w programie operatora przestrzeni elastycznych z wieloma punktami na obszarze miasta, a zarazem pomagając w ograniczeniu opłat związanych z nieruchomościami i zwiększeniu rentowności.„Przestrzeń elastyczna może przynieść korzyści każdemu przedsiębiorstwu, niezależnie od jego rozmiaru i sektora, w którym funkcjonuje” — wyjaśnia Brown. „Wystarczy wybrać programy członkowskie lub kilka różnych biur w mieście czy kraju zamieszkania pracowników. Można też — co jest znacznie lepszą opcją — skorzystać z usług operatora globalnego takiego jak IWG, który w ramach członkostwa oferuje dostęp do tysięcy przestrzeni do pracy na całym świecie”.



Według Browna dyrektorzy generalni, którzy ignorują zjawiska takie jak trend związany z pracą hybrydową oraz korzyści z inwestycji w przestrzeń elastyczną, ryzykują pozostanie w tyle.



„Myślę, że w perspektywie nadchodzących lat, firmy uznające, że nadal możemy wykonywać całą pracę w modelu hybrydowym, zyskają przewagę nad konkurencją o bardziej tradycyjnym podejściu”.



„Niejeden założyciel traktuje swoją firmę jak dziecko. Kluczowe znaczenie mają jednak pracownicy i to, co robią dla organizacji. Ważniejsza jest zatem koncentracja na zadowoleniu i produktywności personelu, a także na zatrzymaniu ludzi, dzięki którym firma odnotowuje zyski”.



Nie tylko liderom biznesowym grozi pozostanie w tyle. Jeśli podmioty wynajmujące nieruchomości nie dostosują lepiej swoich ofert do zmian w zapotrzebowaniu klientów, istnieje ryzyko, że nie zdołają w pełni wykorzystać potencjału swoich obiektów.

„Firmy będą wybierać model piasty i szprych”

Podmioty wynajmujące nieruchomości mają idealne warunki, aby dopasować oferty do potrzeb klientów komercyjnych. Brown dodaje jednak, że klienci muszą najpierw zacząć rozmawiać z pracownikami o ich wymaganiach.



„Bardzo często zdarza się, że większe przedsiębiorstwa nie komunikują się z pracownikami lub nie przeprowadzają wśród nich badań” — tłumaczy. „Tymczasem bardzo ważne jest ustalenie, kto chciałby wrócić do biura, a kto czuje się lepiej, pracując w elastycznym modelu hybrydowym, czy to w siedzibie głównej, czy w innych elastycznych placówkach w mieście (…). Musimy promować takie podejście wśród naszych klientów, aby pomóc im zrozumieć, jak dużej przestrzeni będą potrzebować w przyszłości”.



Ostatecznie hybrydowy model pracy i przestrzenie elastyczne zostaną z nami na dobre. Większość spółek z indeksu FTSE 250 aktywnie poszukuje sposobów dostosowania się do modelu hybrydowego. Przewiduje się, że mniejsze firmy również podążą za tym trendem.



„Wątpię, abyśmy wrócili do czasów, kiedy to każdy pracownik musiał przychodzić do siedziby głównej, zwłaszcza w przypadku większych firm” — dodaje Brown. „Dopóki pracownicy wykonują swoją pracę, a firmy utrzymują rentowność, dopóty przedsiębiorcy będą postrzegać wydatki na nieruchomości — na przykład w postaci opłat za dwa piętra mające pomieścić wszystkich pracowników — jako zbędne”.



„Zamiast tego chętniej zdecydują się na model piasty i szprych, czyli odpowiednich rozmiarów siedzibę główną w połączeniu z elastycznymi przestrzeniami do pracy bądź mniejszymi biurami satelitarnymi zlokalizowanymi w miejscach zamieszkania pracowników”.



Firma IWG poświęciła 30 lat na doskonalenie i optymalizację swojego modelu biznesowego. Jako największy na świecie dostawca elastycznych form pracy z zaangażowaniem pomagamy podmiotom wynajmującym nieruchomości i operatorom franczyzowym w dołączeniu do rewolucji w obszarze przestrzeni do pracy. Poznaj naszą ofertę już dziś.