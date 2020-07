Przy gdańskim biurowcu Wave ruszy hub komunikacyjny

Mieszkańcy Trójmiasta pokonują średnio ponad 25 km dziennie i spędzają w podróży 3 godziny i 28 minut. To o 27 minut więcej niż średnia dla 10 polskich aglomeracji1. W samym Gdańsku, w 2019 roku na każdy 1000 mieszkańców przypadało aż 640 pojazdów osobowych2. Często podróżuje nimi tylko jedna osoba. Rosnący ruch samochodowy szczególnie w okresie letnim przyczynia się do powstawania smogu (za smog zimowy odpowiadają z kolei głównie domowe piece).

Odpowiedzią na te wyzwania mogą być przyjazne środowisku środki transportu. Zachęcanie do korzystania z nich to jeden z celów przyświecających koncepcji City Hub, za którą odpowiedzialna jest spółka biurowa Skanska oraz firmy Traficar i Hop.City. Będą mogli z niego korzystać najemcy zlokalizowanych obok biurowców, okoliczni mieszkańcy czy studenci położonego nieopodal głównego kampusu Uniwersytetu Gdańskiego.

W City Hub będzie można wypożyczyć elektryczne skutery od Hop.City. Na miejscu stanie także stacja do ładowania Si.City (marka Hop.City) dla hulajnóg elektrycznych, która poza funkcją ładowania, będzie także chronić sprzęt przed kradzieżą. Pojawią się tu również samochody firmy Traficar, a także postój taksówek. W kompleksie Wave powstały aż 442 miejsca rowerowe, szatnie, prysznice oraz specjalne windy do garażu dla rowerzystów. Dostępna dla wszystkich stacja naprawy przyda się w razie usterki roweru.

– City Hub zapewnia wygodne, bezpieczne i łatwo dostępne połączenia między różnymi środkami transportu. Dodatkowo, dzięki bliskości Szybkiej Kolei Miejskiej i linii autobusowych, jest doskonale skomunikowany z innymi częściami Trójmiasta. Ten węzeł komunikacyjny pozytywnie wpłynie na mobilność mieszkańców w tej części miasta – mówi Sławomir Koc, menadżer projektu Wave w spółce biurowej Skanska. – Jako firma odpowiedzialna społecznie, wyznaczyliśmy sobie za cel osiągnięcie do 2045 roku neutralności emisyjnej i zredukowanie do roku 2030 emisji dwutlenku węgla o 50%. Zrównoważony rozwój jest to aspekt uwzględniany w strategii biznesowej i na każdym poziomie działalności Skanska. Wspieranie alternatywnych środków transportu jest więc dla naszej firmy niezwykle istotne – dodaje Sławomir Koc.

Sprawdzenie dostępności pojazdów w City Hubie będzie możliwe również dzięki specjalnej aplikacji Connected by Skanska, dostępnej dla najemców biurowca Wave.

City Hub powstaje przy inwestycji Wave, której pierwszy budynek został już dopuszczony do użytkowania. Oferuje on blisko 25 tys. mkw. innowacyjnej i zrównoważonej powierzchni biurowej, zlokalizowanej na 14 kondygnacjach. Jest to pierwszy budynek biurowy w Trójmieście, ubiegający się o certyfikat WELL Core&Shell.