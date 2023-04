Grupa Karimpol otrzymała pozwolenie na budowę drugiego etapu kompleksu Skyliner. Biurowiec o wysokości 130 metrów powstanie przy Rondzie Daszyńskiego na warszawskiej Woli i zajmie miejsce tuż obok pierwszego etapu inwestycji.

Rozpoczęcie realizacji drugiej fazy kompleksu spod kreski pracowni APA Wojciechowski Architekci jest planowane na jesień tego roku.

Łącznie cały kompleks przy ul. Prostej 67 będzie oferował 73 tys. mkw. powierzchni wynajmu.

Nowy warszawski biurowiec Skyliner II ma liczyć 2 tys. mkw. powierzchni rozmieszonej na 28 kondygnacjach.

Większość powierzchni użytkowej – 23 tys. mkw. zostanie przeznaczona na biura. Lokale handlowo-usługowe zajmą blisko 1 tys. mkw. Pod względem architektonicznym budynek będzie nawiązywał do pierwszej fazy kompleksu Skyliner oddanego do użytku na początku 2021 roku i w naturalny sposób dopełni pozostałą przestrzeń działki.

Pod względem architektonicznym budynek będzie nawiązywał do pierwszej fazy kompleksu Skyliner oddanego do użytku na początku 2021 roku i w naturalny sposób dopełni pozostałą przestrzeń działki. Fot. Mat. prasowe.

Ikoniczny budynek na Woli

Oba wieżowce grupy Karimpol połączy wspólne podium. To w drugiej fazie inwestycji będzie w pełni przeszklonym foyer wejściowym z otwartym, podświetlonym, dwukondygnacyjnym holem i antresolą. Podobnie jak w pierwszej fazie poprowadzą na nią reprezentacyjne schody. Całość wnętrza wypełni bujna roślinność naturalna. Łącznie ogólnodostępne podium kompleksu będzie posiadało 4.500 mkw. powierzchni przeznaczonej na strefę handlowo-usługową, z której będą mogli korzystać zarówno najemcy, jak i okoliczni mieszkańcy.

Skyliner II to naturalna kontynuacja pierwszego etapu naszej inwestycji przy Rondzie Daszyńskiego. To będzie nowoczesny i zrównoważony projekt, który wpisze się w najnowsze trendy związane z ESG – mówią Andreas Prokes i Harald Jeschek, partnerzy zarządzający Grupy Karimpol.

Dodają, że feedback dotychczasowych najemców i rozmowy z potencjalnymi użytkownikami nowego projektu wyraźnie pokazują, że Warszawa to doskonałe miejsce do tworzenia atrakcyjnych przestrzeni biurowych uzupełnionych dodatkowymi funkcjami służącymi pracownikom. Najemcy bardzo cenią takie rozwiązania, szczególnie gdy idą one w parze z indywidualnym podejściem.

Taras na najwyższym poziomie budynku o powierzchni 570 mkw. posiada zaprojektowany mini amfiteatr ze sceną, zewnętrzne przestrzenie coworkingowe, a także przestrzeń do wykorzystania na eventy czy prezentacje. Fot. Mat. prasowe.

Już przy pierwszej fazie kompleksu Skyliner wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę. To ikoniczny i ponadczasowy budynek, który stał się poniekąd symbolem rozwoju biznesowego Woli. Przy projektowaniu drugiego biurowca chcieliśmy, żeby obydwa budynki były ze sobą spójne, uzupełniały się architektonicznie i dobrze się wspólnie czytały, ale także, by każdy z nich miał swój charakter i był wyjątkowy – mówi Michał Sadowski, architekt, współwłaściciel i wiceprezes zarządu APA Wojciechowski Architekci.

Kolejny wieżowiec powstanie w Warszawie. Skyliner II będzie miał 130 metrów wysokości i 27 pięter. Fot. Mat. prasowe.

W drugiej odsłonie Skylinera zobaczymy m.in. bardzo charakterystyczną górę budynku podkreśloną wyjątkowymi, zielonymi ogrodami, zlokalizowanymi w jego południowo-zachodniej części na uskokowo zaprojektowanych tarasach, z których będzie można korzystać nie tylko w czasie pracy.

Zieleń od wejścia aż po dach

Skyliner II będzie wypełniony zielenią od wejścia aż po dach. Na najwyższych kondygnacjach budynku zostały zaprojektowane tarasy-ogrody o łącznej powierzchni blisko 900 mkw. Ich projektantem jest biuro projektowe RS Architektura Krajobrazu. Każdy z nich będzie miał swój indywidualny charakter i różnorodne możliwości przeznaczenia.

Skyliner II będzie wypełniony zielenią od wejścia aż po dach. Na najwyższych kondygnacjach budynku zostały zaprojektowane tarasy-ogrody o łącznej powierzchni blisko 900 mkw. Fot. Mat. prasowe.

Taras na najwyższym poziomie budynku o powierzchni 570 mkw. posiada zaprojektowany mini amfiteatr ze sceną, zewnętrzne przestrzenie coworkingowe, a także przestrzeń do wykorzystania na eventy czy prezentacje. Wszystkie tarasy połączą zewnętrzne schody. Będą one obsługiwane również przez windę. W całej inwestycji znajdzie się ich w sumie 10 – 7 głównych, 2 obsługujące garaż i 1 pożarowa.

Kompleks Skyliner może pochwalić się jedną z najbardziej zaawansowanych i najlepiej ocenianych aplikacji budynkowych na rynku, która zostanie zaimplementowana także dla najemców drugiego etapu inwestycji. Fot. Mat. prasowe.

Również przestrzeń wokół inwestycji będzie zielona, ogólnodostępna i zaprojektowana w sposób zachęcający użytkowników kompleksu oraz okolicznych budynków do korzystania z niej w wolnej chwili. Wzdłuż nowego biurowca zostaną posadzone kolejne drzewa, krzewy i inne rośliny, które stworzą przyjemny deptak łączący inwestycje biurowe przy Rondzie Daszyńskiego z sąsiadującymi z nimi projektami mieszkaniowymi.

Skyliner II z latarnią

Zwieńczeniem Skylinera II będzie charakterystyczna również dla pierwszej fazy „latarnia“ podkreślająca jego najwyższy architektoniczny fragment w północno-wschodnim narożniku biurowca. Dominanta budynku, podobnie jak w pierwszej inwestycji Karimpolu, zostanie podświetlona i dodatkowo podkreślona charakterystyczną żyletką z betonu ryflowanego. Dzięki czemu oba wieżowce staną się jeszcze bardziej widoczne w krajobrazie stolicy, jednocześnie zachowają spójny w odbiorze charakter.

Kompleks Skyliner może pochwalić się jedną z najbardziej zaawansowanych i najlepiej ocenianych aplikacji budynkowych na rynku, która zostanie zaimplementowana także dla najemców drugiego etapu inwestycji. SkylinerAPP umożliwia swoim użytkownikom m.in. mobilny dostęp do przestrzeni biurowej, w tym przestrzeni parkingowej, rezerwacje biurek, sal konferencyjnych i miejsc postojowych, generowanie skrojonych na miarę raportów używalności modułów rezerwacyjnych oraz zgłaszanie usterek.

Dodatkowo, SkylinerAPP został w pełni zintegrowany z innymi systemami funkcjonującymi w budynku, tworząc spójny i bezpieczny ekosystem. Aplikacja używana jest przez wszystkich najemców, obecnie zarejestrowanych jest blisko 2.000 jej aktywnych użytkowników.

Dla osób zmotoryzowanych użytkowników kompleksu przewidziano 5-kondygnacyjny parking podziemny z miejscami na ponad 200 samochodów oraz strefą rowerową na 100 jednośladów.

Kiedy ruszy budowa?

W 2022 roku zostały już wykonane pierwsze prace przygotowawcze w części podziemnej. Firma Warbud SA zrealizowała ściany szczelinowe pod przyszły parking podziemny oraz przebudowała istniejące sieci. Skyliner II otrzymał w marcu br. prawomocne pozwolenie na budowę.

Obecnie Grupa Karimpol rozpoczęła proces wyłonienia generalnego wykonawcy inwestycji. Inwestor będzie ubiegał się o certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding i podobnie jak w przypadku pierwszego etapu planuje zasilanie budynku z odnawialnych źródeł energii.

Kluczowe liczby o kompleksie Skyliner by Karimpol:

0,8 ha - powierzchnia działki, na którym znajduje się kompleks

73.000 mkw. – łączna powierzchnia wynajmu

4.500 mkw. ogólnodostępna strefa handlowo-usługowa w podium kompleksu

645 miejsc dla samochodów na 5-kondygnacyjnym parkingu podziemnym

430 miejsc parkingowych dla jednośladów z pełną infrastrukturą dla rowerzystów

31 szybkobieżnych wind

2 lobby wejściowe

Najemcy pierwszej fazy: Aon, Bolt, Booksy, Capital.com, Coca-Cola Poland Services, Colonnade Insurance Oddział w Polsce, Dom Maklerski X-Trade Brokers (XTB), DXC Technology, ENATA Bread, iTechArt, Luxoft, Meet & Eat, MicroStrategy, Onwelo, Tarkett, Villa Foksal, Wento, globalny operator elastycznych przestrzeni biurowych Mindspace

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl