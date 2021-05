Przybywa biur do wynajęcia na Mokotowie. Jakie oferty warto wziąć po uwagę?

Jak podają eksperci Działu Badań Rynku w Knight Frank, popyt na wynajem powierzchni biurowych w Warszawie osiągnął najniższą kwartalną wartość w ostatnich 10 latach. W dalszym ciągu w strukturze podpisywanych umów znaczący udział posiadały renegocjacje, które stanowiły ok. 31 % całego popytu.

Z raportu Knight Frank wynika, że współczynnik pustostanów, który na koniec marca 2021 roku wyniósł 11,4 proc., oznacza, że niemal 700 000 mkw. powierzchni biurowej w Warszawie dostępnych jest od zaraz. W ciągu pierwszego kwartału 2021 współczynnik pustostanów w Warszawie wzrósł o 1,%, natomiast w ciągu roku, czyli w okresie trwania pandemii, aż o 3,9%.

Od początku 2021 roku obserwować też można korekty w zakresie stawek czynszów. Właściciele budynków oferują też szeroki pakietu zachęt, które dodatkowo zmniejszają realny koszt wynajmu powierzchni biurowych. Czy to zachęci najemców? Czas pokaże. Pewnym jest za to, że wiosna 2021 to dobry czas na wynajem powierzchni biurowej. Co oferuje rynek? Przyglądamy się ciekawym ofertom wynajmu biur w warszawskiej dzielnicy Mokotów, które znaleźć można na platformie www.propertystock.pl.

Biuro na wynajem/ul. Ostafińskich

Biuro na wynajem, powierzchnia 34,93 m2. Biuro znajduje się na ul. Ostafińskich 4 w dzielnicy Warszawa Mokotów. Obiekt zlokalizowany jest w kompleksie parkowym Pole Mokotowskie. Atutem lokalizacji budynku jest cisza i spokój, a z drugiej strony dogodny punkt komunikacyjny. Budynek posiada całodobową ochronę oraz parking. Teren jest ogrodzony, strzeżony i monitorowany przez ochronę fizyczną 24 h. Wynajem powierzchni na działalność biurową, usługową. Wielkość powierzchni do wynajęcia od 10 do 600 m2.

Cena: 1 747 zł

Loftowe biuro do wynajęcia/ul. Żwirki i Wigury

Do wynajęcia nietuzinkowa przestrzeń biurowa o powierzchni 2 x 46 m2 na Mokotowie. Budynek w kompleksie wyremontowanych starych, niezwykle klimatycznych zabudowań. Przestrzeń ma układ open-space. W budynku jest też duża sala konferencyjna na zebrania i szkolenia.

Cena: 7 686,34 zł

