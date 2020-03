Przyszłość mixed-use. Trzy trendy dotyczące projektów wielofunkcyjnych

Obecnie obiekty wielofunkcyjne to nie tylko rodzaj zabudowy, lecz również cała filozofia tworzenia nowych obiektów. Takie projekty odchodzą od skupienia się na wewnątrz na rzecz orientacji na zewnątrz i stają się istotnym elementem łączącym ludzi i tkankę miejską. Projekty nieruchomości nowej generacji nie będą już tylko budynkami o funkcji mieszanej, ale wielofunkcyjnymi przestrzeniami. Zamiast łączenia części składowych nieruchomości będą one tworzyć miejsce, zwiększać elastyczność i zapewniać różnorodne doznania.

Ponadto, coraz większa mobilność społeczeństwa oznacza, że ludzie nie będą już chcieli pozostawać w jednym miejscu przez całe życie, lecz będą się przemieszczać w zależności od etapu życia w miarę ewoluowania potrzeb i preferencji. Dlatego projekty wielofunkcyjne nie muszą służyć wszystkim grupom w danym miejscu, lecz mogą być dostosowane do poszczególnych grup, takich jak, np. rodziny, studenci, seniorzy czy osoby aktywne zawodowo.

- Obecnie w miastach możemy wyróżnić pokolenia Baby Boomers’ów, X, Y czy Z których zwyczaje zakupowe, podejście do pracy, potrzeby mieszkaniowe, sposób spędzania wolnego czasu jest skrajnie różny. To właśnie takie czynniki jak różnice pomiędzy pokoleniami, nowe funkcje wykorzystania przestrzeni czy coraz większa odpowiedzialność społeczna mają coraz większy wpływ na sposób, w jaki tworzone są projekty wielofunkcyjne – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant w dziale Badań i Doradztwa, Cushman & Wakefield.

W najnowszym raporcie Outlook 2020, przygotowanym przez zespół analityków EMEA Research & Insight Cushman & Wakefield, wskazano trzy trendy, które będą decydowały o kształcie przyszłych projektów wielofunkcyjnych.

Coraz większa personalizacja

Pierwsze projekty wielofunkcyjne łączyły w sobie podstawowe funkcje: biurowe z handlowymi, handlowe z mieszkaniowymi lub mieszkaniowe z biurowymi. Pomimo wielu projektów oferujących takie zagospodarowanie przestrzeni, tego typu połączenia obecnie nie gwarantują już komercyjnego sukcesu i nie zawsze spotykają się z pozytywnym odbiorem użytkowników, którzy coraz częściej oczekują oferty bardziej dopasowanej do ich potrzeb. Personalizacja to przyszłość. Projekty wielofunkcyjne dają wiele możliwości w tym zakresie poprzez łączenie różnych zastosowań i funkcji, co będzie przemawiać do grupy docelowej i da trwałą przewagę konkurencyjną. Powstanie takich szytych na miarę budynków umożliwiają nowe technologie, które dają deweloperom szereg danych wymaganych do stworzenia przestrzenni odpowiadającej na potrzeby grupy docelowej. Dzięki co raz większemu wpływowi personalizacji przestrzeni będziemy obserwować coraz większe zainteresowanie takimi formatami jak co-living, student housing czy senior housing.