Przyszłość pracy: od zdalnej do hybrydowej

Wraz z początkiem pandemii, wiele organizacji musiało zmodyfikować swoje podejście do programów rozwojowych. Wygrały te, które w krótkim czasie oswoiły się z nową rzeczywistością i przeniosły te procesy do sfery online.

Programy reskillingowe i upskillingowe to z punktu widzenia pracodawcy także narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej. Na dynamicznym rynku – szczególnie w sektorze biznesowym, doradczym czy IT – znaczenie zyskują ci, którzy podążają za rozwojem nowych technologii i trendów, rozwijając kompetencje pracowników

Dla pracownika, działania pracodawcy gwarantujące poszerzanie wiedzy, to dowód wiary w jego potencjał, a także czynnik budujący poczucie stabilizacji.

Wśród rekomendacji przygotowanych przez autorów raportu znalazła się ta, dotycząca potrzeby dostosowania do nowych modeli operacyjnych m.in. procesów onboardingu, nauki i rozwoju oraz rozwiązań wpływających na dobrostan pracowników. Reskilling – proces polegający na przygotowaniu do pełnienia nowych funkcji w organizacji oraz upskilling – koncentrujący się na doskonaleniu już posiadanych przez pracownika umiejętności – zdecydowanie będą tu pomocne.

Ścieżki rozwojowe najczęściej opierają się na zwinnym podejściu, ich efekty to bowiem także zasługa elastycznego reagowania na potrzeby pracowników i wymogi rynku. Można było zatem w krótkim czasie dostosować je do zmienionej rzeczywistości i przeformułować tak, by niwelowały skutki pandemii w obszarze rozwoju kadry. Odpowiednio zeskalowane są więc także narzędziem uśmierzającym obawy zdalnych pracowników – mówi Agnieszka Walencik, Manager Działu Rozwoju i Szkoleń Pracowników w Capgemini.

Programy rozwojowe, czyli jakie?